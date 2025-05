Telegram vuole smascherare WhatsApp: 50.000 dollari per creare un video virale

Spazio ad un nuovo concorso, questa volta per mettere Telegram in risalto rispetto a WhatsApp. Questa è la nuova sfida che è stata lanciata dalla celebre applicazione di messaggistica colorata di azzurro che infatti mette in palio ben 50.000 dollari. Il contest è dedicato a tutti i creator del mondo, senza alcuna distinzione e punta quindi a screditare WhatsApp in favore di Telegram, anche se con ironia. Tutto dovrà essere in inglese e seguire alcuni canoni ben precisi

Come da regolamento, il video dovrà durare un massimo di 3 minuti e dovrà essere in inglese. Il filmato in questione dovrà essere necessariamente ottimizzato per TikTok, per i Reel di Instagram e per gli Shorts di YouTube, portando un messaggio chiaro e soprattutto un contenuto che sia d’impatto a prima vista. Chiaramente non dovrà mancare l’ironia. Non è vietato l’uso dell’AI ma dovrà fungere solo da supporto per la creazione.

Una risposta alle accuse di disinformazione

Durov, attraverso il proprio canale, ha spiegato che l’obiettivo dell’iniziativa è anche una risposta diretta alle presunte campagne denigratorie che WhatsApp starebbe portando avanti contro Telegram. Il fondatore accusa infatti la piattaforma rivale di aver messo in atto strategie di disinformazione, e ribadisce la volontà di difendere la reputazione di Telegram rilanciandone l’immagine con il supporto della community.

A tal proposito, Telegram ha condiviso una lista di 30 funzioni che dichiara di aver introdotto ben prima di WhatsApp. Tra queste figurano i messaggi autodistruttivi, i canali pubblici, i bot personalizzati e una gestione avanzata dei gruppi, caratteristiche che per Durov rappresentano il segno distintivo dell’innovazione della piattaforma.

La scadenza per partecipare è fissata al 26 maggio 2025 alle 23:59 ora di Dubai, mentre l’annuncio dei vincitori avverrà nel mese di giugno. Si tratta dunque di una situazione che vedrà competere tra loro anche diversi creator, probabilmente con diversi lavori che susciteranno scalpore e speriamo tanta ironia. Ora tocca a voi.