Spotify: il 2024 degli artisti italiani è da record

Il 2024 segna un momento storico per lo streaming musicale. Spotify ha distribuito 10 miliardi di dollari all’industria, una cifra mai vista prima. Per gli artisti italiani, la crescita è stata travolgente: quasi 150 milioni di euro generati solo nell’anno, triplicati rispetto al 2019. In soli dodici mesi, l’aumento è stato vicino al 20%. Più artisti che mai guadagnano in ogni fase della carriera. La soglia dei 100mila euro annui, una volta irraggiungibile, oggi viene superata con frequenza crescente. Il pubblico premia la musica senza barriere.

Indipendenti in ascesa su Spotify: il successo costruito fuori dai circuiti tradizionali

Non sono solo le grandi etichette a dominare. Gli indipendenti vivono una stagione d’oro. Da soli, nel 2024, hanno generato oltre 5 miliardi di dollari su Spotify. Si parla della metà delle royalty totali sulla piattaforma. In Italia, la quota è al 40%, a conferma di un fermento che cresce dal basso. È la prova che talento e costanza bastano, se trovano spazio. Spotify vale circa un terzo del mercato streaming mondiale ma per chi lavora fuori dai grandi nomi è tuttavia la fonte principale di entrate.

Musica italiana ovunque: l’export conquista il mondo

Il confine linguistico è ormai superato. Il 2024 ha segnato un traguardo inedito: la musica in italiano ha superato i 100 milioni di dollari in royalty. La crescita è stata del 23% rispetto all’anno precedente. Gli Stati Uniti sono oggi il paese con più di 130 milioni di playlist contenenti artisti italiani. Persino più dell’Italia stessa. Circa la metà delle entrate per gli artisti italiani arriva da ascoltatori stranieri. Le playlist generate dagli utenti hanno spalancato le porte del mondo. Il pubblico globale ha fame di suoni nuovi. Davvero la lingua è ancora un limite? Federica Tremolada, General Manager Europe di Spotify, ha sottolineato come l’industria musicale stia vivendo una trasformazione profonda. La cultura musicale globale cresce insieme ai numeri. I fan guidano questo cambiamento. Spotify punta a coinvolgere ascoltatori in ogni parte del pianeta. La musica, oggi più che mai, parla a tutti.