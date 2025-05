Spotify, gli utenti Apple potranno acquistare audiolibri direttamente su iPhone

Spotify ha annunciato una novità attesa da tempo: sull’app per iPhone, è ora possibile acquistare audiolibri direttamente, senza dover passare da sistemi di pagamento esterni o da procedure complicate. Il cambiamento riguarda inizialmente gli utenti statunitensi, ma rappresenta un passo importante anche per il futuro dell’app in altri mercati.

È stata una decisione giudiziaria a cambiare tutto una volta per tutte, almeno per quanto riguarda il regolamento che vigeva in casa Apple sugli acquisti in-app. Dopo la causa tra Epic Games e l’azienda di Cupertino, È stato stabilito dal tribunale che gli sviluppatori non possono più essere obbligati dall’azienda di Cupertino ad utilizzare solo il suo sistema di pagamento, per cui si potranno utilizzare anche altre modalità.

Esperienza più fluida, anche per chi supera il limite mensile

Dal 2022 Spotify aveva disattivato l’acquisto degli audiolibri su iOS, lamentando restrizioni eccessive che penalizzavano la concorrenza. Ora, con questo aggiornamento approvato da Apple, è stato introdotto un sistema più snello e trasparente, simile a quello già presente su Android e nella versione desktop.

Gli utenti iPhone possono quindi visualizzare i prezzi e acquistare un titolo in pochi passaggi. Inoltre, chi è abbonato a Spotify Premium ha la possibilità di acquistare ore di ascolto aggiuntive, qualora venga superato il limite mensile incluso nel piano.

Anche altre app si adeguano, ma non tutte

Spotify non è l’unica realtà ad aver colto l’opportunità. App come Kindle, Patreon e l’emulatore Delta hanno iniziato a reindirizzare gli utenti verso pagamenti esterni, approfittando del nuovo quadro normativo. La situazione resta invece più complessa per Epic Games, il cui Fortnite non è ancora tornato sull’App Store.

Secondo Spotify, questa apertura rappresenta un vantaggio anche per autori ed editori, che potranno raggiungere un pubblico più vasto e facilitare l’acquisto da parte di nuovi utenti. Eliminare le barriere nei processi di acquisto può infatti contribuire a espandere il mercato degli audiolibri, rendendo l’esperienza più immediata e accessibile.