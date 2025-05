NZXT rinnova design e airflow della Serie H9 Flow

In occasione del Computex 2025 di Taipei, NZXT ha presentato le nuove generazioni delle soluzioni hardware pensate per i gamer. In particolare, l’azienda ha riprogettato la Serie H9 Flow per offrire un flusso d’aria fresca ottimale in ogni condizione di utilizzo.

Il filo conduttore di questi nuovi prodotti è raffreddamento, un tema caro a tutti i gamer. I nuovi case pensati da NZXT consentono di creare la propria build dei sogni senza temere surriscaldamenti e rinunciare alle novità del settore.

Felix Guerra, SVP Product Generation & Development NZXT, ha dichiarato: “Con il nuovissimo micro-ATX H3 Flow e la serie H9 Flow aggiornata, offriamo più opzioni che mai, sia che si voglia privilegiare l’efficienza, sia che si voglia spingere le prestazioni al massimo”.

Entrando maggiormente nello specifico, la serie H9 ha subito un leggero restyling per restare al passo con i tempi. La gamma composta da H9 Flow, H9 Flow RGB e H9 Flow RGB+ ora può supportare radiatori di dimensioni fino a 420 mm nella parte frontale e superiore.

NZXT ha presentato la nuova lineup di case appartenenti alla Serie H9 Flow, il top del costruttore in termini di design e airflow

I mid tower di NZXT presentano un design angolare che consente di installare ventole aggiuntive. In questo modo è possibile consentire un airflow ottimale per ogni configurazione hardware. La possibilità di ospitare ventole più grandi consente di dirigere meglio i flussi d’aria verso le componenti più importanti. Il pannello in vetro temperato consente di vare la build a vista e il supporto per la scheda madre permette di nascondere i cavi e mantenere un design pulito e lineare.

L’H9 Flow RGB+ si candida a diventare la soluzione più versatile per gli utenti che puntano alla massima personalizzazione. Le ventole RGB preinstallate e l’NZXT Control Hub consentono di controllare l’intero sistema di raffreddamento e illuminazione via NZXT CAM.

Gli utenti alla ricerca di un micro-ATX, invece, possono optare per il nuovo H3 Flow con gestione migliorata dei flussi d’aria. Nonostante le dimensioni ridotte, il case supporta le GPU full-size e un radiatore anteriore da 280 mm.

I case della Serie H9 Flow sono già disponibili per l’acquisto ai seguenti prezzi: