Scimitar Elite Wireless SE: il mouse MMO diventa smart

Lo SCIMITAR ELITE WIRELESS SE non è solo una nuova versione di un mouse iconico, è un’evoluzione. Frutto della collaborazione tra CORSAIR ed Elgato, questo mouse MMO wireless promette di ridefinire l’esperienza dell’utente moderno. Il design integra il sensore ottico MARKSMAN S da 33.000 DPI, offrendo una precisione estrema in ogni scenario. Con una durata della batteria fino a 150 ore, non esiste sessione troppo lunga né workflow troppo intenso. L’attenzione si concentra ora sul Key Slider da 12 tasti, riprogettato per sfruttare la tecnologia Virtual Stream Deck. Non è più solo un mouse, diventa un’estensione naturale della postazione di chiunque lo usi. Ogni pulsante può attivare funzioni specifiche, macro, scorciatoie, cartelle. Che si tratti di gestire OBS Studio, Discord o Photoshop, tutto avviene direttamente dal pollice, senza distrazioni.

Gaming e produttività: due mondi, ma un solo mouse

Tobias Brinkmann, Vicepresidente CORSAIR, ha descritto l’unione con Elgato come un’intuizione brillante. L’integrazione consente agli utenti di espandere le possibilità ben oltre il gaming. Gli strumenti diventano alleati, il flusso creativo si semplifica. Il collegamento con il software Stream Deck apre le porte a centinaia di plugin e profili pronti da usare. Attraverso l’Elgato Marketplace, l’esperienza si arricchisce ulteriormente, in maniera immediata e fluida. Ogni comando diventa intuitivo ed ogni clic sul mouse porta ad un’azione precisa. La collaborazione segna l’inizio di una nuova era per CORSAIR e i suoi brand.

Julian Fest, Direttore Generale Elgato, ha dichiarato che il nuovo SCIMITAR non controlla solo il gioco, ma l’intero sistema. Illuminazione, audio, riunioni, file, profili: tutto a portata di mouse. È un nuovo linguaggio dell’efficienza. Lo SCIMITAR ELITE WIRELESS SE unisce inoltre due universi solitamente distinti. Da un lato l’intensità del gaming, dall’altro l’esigenza della produttività quotidiana. Il passaggio tra i due ambienti avviene con continuità ed ogni configurazione può essere adattata alle proprie necessità in pochi secondi. Il prezzo di lancio del mouse? 149,99€ ed è già disponibile presso i rivenditori autorizzati.