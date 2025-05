Station Wagon 2025: il sorpasso dei SUV continua

Un tempo simbolo di viaggi in famiglia e di versatilità, le station wagon sembrano oggi rincorrere un passato glorioso. L’avanzata inesorabile dei SUV e crossover ha ridisegnato le gerarchie del mercato. Le case automobilistiche, seguendo gusti sempre più orientati all’altezza da terra e all’imponenza estetica dei SUV, riducono l’offerta di queste vetture lunghe e pratiche. Le familiari, un tempo onnipresenti nei listini, sono ormai quasi sparite nelle fasce più accessibili. Le station wagon però non si sono arrese. In Europa la loro presenza resta limitata, eppure resistono. In Italia, ad aprile 2025 hanno toccato una quota del 3,2%, con 4.531 immatricolazioni. Un anno fa erano 5.766, pari al 4,2%. Un colpo secco. Il confronto tra quadrimestri è ancora più crudo: 16.179 unità contro 23.156, una discesa verticale dal 3,9% al 2,8%.

Ford Focus guida le station wagon

Tra i modelli più venduti si station wagon ad aprile 2025, Ford Focus domina con 1.014 immatricolazioni. Stupisce chi sa che questa icona è ormai prossima all’uscita di scena. Dietro, spunta Audi A5, assente dodici mesi fa. Seguono Peugeot 308 e BMW Serie 3, con la seconda in forte calo rispetto al 2024. La Skoda Octavia, simbolo delle wagon europee, perde terreno e registra 431 unità contro le 768 dello scorso anno. Opel Astra raddoppia, ma i numeri restano modesti. Anche la station wagon Toyota Corolla scivola, così come la storica Volkswagen Passat. Tra le premium, BMW Serie 5 e Audi A6 mantengono numeri discreti, ma lontani dalla vetta.

Da gennaio ad aprile 2025, Ford Focus si conferma la prima station wagon con 2.081 unità, superando persino i numeri dell’anno precedente. Skoda Octavia, invece, subisce il tracollo: da 2.662 a 1.881. In controtendenza la Audi A5, assente nel 2024 e oggi a quota 1.693. Peugeot 308 resiste bene, BMW Serie 3 perde mille vetture, Toyota Corolla dimezza i numeri. Volkswagen Passat e Audi A6 calano lievemente, mentre BMW Serie 5 cresce nettamente. In affanno la station wagon Cupra Leon, che scivola da 959 a 685. Il segmento è in bilico. Chi salverà le station wagon dalla caduta totale?