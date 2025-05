BMW iX3 e i3: nuovi dettagli sulle innovative elettriche

Durante l’assemblea annuale, BMW ha svelato due prototipi camuffati, segnando un punto cruciale nella sua trasformazione elettrica. Sotto il mimetismo delle livree, si intravedono i contorni definitivi di una nuova epoca: il SUV iX3 e la berlina i3. Il primo farà il suo debutto all’IAA Mobility di Monaco nel settembre 2025, mentre la berlina arriverà l’anno successivo. Nonostante il camouflage, i gruppi ottici del SUV sono già definitivi, a differenza delle luci provvisorie adottate sulla i3. Le forme iniziano a mostrarsi, anche con i camuffamenti, facendo vedere come la linea del SUV richiami proporzioni note, simili alla iX, con una coda allungata e uno sbalzo posteriore generoso. I fari posteriori si sviluppano orizzontalmente senza però unire le estremità. Sul frontale, emerge un richiamo storico: il muso a squalo, reinterpretazione moderna della Neue Klasse anni Sessanta.

Disegno deciso e domande aperte per le nuove BMW

La nuova iX3 sarà costruita nel nuovo stabilimento BMW in Ungheria, mentre la berlina i3 uscirà dalla storica fabbrica di Monaco. Due anime distinte, due centri per veicoli che promettono molto più di una semplice transizione elettrica. Una versione a combustione della X3 è prevista, ma seguirà un’estetica diversa, proseguendo il ciclo attuale della G45. Nel frattempo, la Serie 3 a combustione si allinea alla i3: design condiviso, dettagli comuni, una convergenza stilistica che suggella la direzione scelta. La Serie 4, invece, sarà proposta solo in versione elettrica, sottolineando il cambio di passo. Entrambe le linee BMW Neue Klasse offriranno versioni M ad alte prestazioni, fino a quattro motori elettrici, con una dinamica di guida che promette emozioni autentiche.

Nonostante l’interesse suscitato dai concept, il design definitivo solleva curiosità e dubbi. Il camuffamento cela ancora molto, eppure qualcosa è chiaro: BMW non cerca solo di stupire, ma di evocare, con equilibrio tra novità e identità. Riusciranno queste forme a incarnare la visione Neue Klasse? Le linee tese, i fari scolpiti e la silhouette dinamica indicano una sola via: il cambiamento è già in movimento, e nulla potrà fermarlo.