Apple, ordini da record alla società taiwanese TSMC

Apple sta continuando ad ordinare sempre più semiconduttori alla società taiwanese TSMC in modo da avere il meglio della tecnologia moderna. Infatti TSMC è una società leader nella produzione di chip adatti a strumenti di elevata tecnologia; proprio per questo Apple si è rivolta a lei per ottenerli. Secondo alcune stime, il valore complessivo degli ordini si aggirerebbe intorno ai 60 miliardi di dollari. Questo solo nel corso del 2025 poiché sono state sperimentate nuove tecniche di costruzione avanzate e molto innovative.

Il fatturato registrato da TSMC nel 2024 è stato di 90 miliardi di dollari e la parte principale di questo guadagno deriva proprio dalla vendita dei prodotti a Apple. Se la società di Cupertino aumenterebbe le sue richieste, TSMC avrebbe un grande alleato che gli consentirebbe di espandere i suoi obiettivi. Dato che la maggior parte del guadagno deriva da Apple, sarebbe necessario continuare a realizzare chip secondo le sue esigenze. I dati raccolti dalle vendite dimostrano come Apple stia trovando degli elementi che potrebbero cambiare le capacità dei suoi dispositivi per inserirsi anche in altri mercati.

Apple, fatturato in aumento per TSMC

Il 22% dei ricavi di TSMC è derivata dalla vendita dei processori realizzati con tecnologie a 3 nanometri poiché per i 5 e 7 nm sono stati registrati dei cali. Questo dimostra come le società stiano cercando nuove tecnologie in modo da scalare la classifica delle vendite mondiali. Si ipotizza che per il 2025 a garantire un maggiore guadagno saranno anche i prodotti realizzati con tecnologie a 2 nanometri. Apple si è già prenotata in questo senso dato che verrà realizzato un nuovo stabilimento in Arizona per la produzione di questi dispositivi. Grazie alla crescente domanda di chip, ci sarebbe in gioco anche il discorso legato al programma Apple Silicon con cui Apple ha potuto sostituire i processori Intel con quelli della linea M.

Sembra che in questo momento la necessità principale è quella di realizzare nuovi processori con tecnologie sempre più avanzate, data la crescente domanda delle aziende in questo settore.