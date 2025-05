iliad: crescita travolgente nel 2025, numeri da leader del settore

Il 2025 si apre con numeri solidi e significativi per iliad. L’operatore, in Italia da quasi sette anni, supera la soglia dei 12 milioni di utenti attivi nei settori mobile e fisso. A fine marzo, sono 12 milioni e 243 mila gli utenti totali, 258 mila in più rispetto alla fine del 2024. Nel segmento mobile, la crescita continua senza smettere. Per il ventottesimo trimestre consecutivo, iliad guida il saldo netto di utenti, raggiungendo 11 milioni e 854 mila clienti attivi. Come spiegare una tale costanza? L’offerta mobile rimane trasparente, accessibile, affidabile. Valori concreti, capaci di trasformarsi in numeri. Ogni trimestre aggiunge forza alla base utenti, consolidando la posizione nel mercato. Un risultato che non nasce dal caso, ma da un rapporto saldo con chi sceglie iliad ogni giorno.

Oltre al mobile, il primo trimestre segna poi una spinta decisiva sul fronte fisso. L’operatore conquista la vetta per aumento netto di utenti broadband e ultra-broadband fra i principali player italiani. Con 389 mila utenti attivi, cresciuti di 40 mila in tre mesi, iliad si conferma in ascesa anche nella fibra. Dietro questi numeri, c’è una rete costruita con visione. Oltre 17 milioni di unità abitative sono già raggiunte da fibra pura, indice di un impegno verso la qualità e la velocità. Cosa spinge milioni di famiglie a cambiare? La risposta sta nella infrastruttura capillare, moderna, pensata per durare di iliad.

Crescita finanziaria iliad: performance solide e costanti

A parlare è anche il fatturato. Nel primo trimestre 2025, iliad Italia registra 298 milioni di euro, in crescita del 9,4% rispetto all’anno precedente. L’EBITDAAL vola a 89 milioni, segnando un +24,4% rispetto ai 71 milioni del primo trimestre 2024. Crescita che si riflette anche a livello europeo. Il Gruppo iliad raggiunge 50 milioni e 783 mila utenti in Europa. Il fatturato complessivo sale a 2 miliardi e 535 milioni, con un aumento del 4,3%. L’EBITDAAL tocca 931 milioni di euro, mentre il free cash flow operativo cresce del 9,3%, toccando quota 503 milioni. È solo un caso o c’è qualcosa di più profondo in questa tendenza? Ovviamente non è un caso, ma frutto di strategie e di duro lavoro che hanno portato iliad al successo, battendo nomi più rinomati nel settore.