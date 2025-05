Google Pixel

Google ha rilasciato una nuova applicazione chiamata Android Find My Hub, legata al rinnovato sistema Find My Device, la piattaforma di tracciamento per dispositivi Android. L’app è comparsa nei recenti aggiornamenti di Google Play Services e può essere sideloadata tramite file APK, anche se al momento non è ancora attiva o visibile agli utenti. Il pacchetto installabile lascia intuire le funzioni future pensate per il rilevamento di oggetti e dispositivi smarriti tramite la rete Android.

Android Find My Hub: un nodo della rete di tracciamento

L’app Android Find My Hub si propone come componente centrale della rete Find My Device, annunciata da Google con l’obiettivo di rivaleggiare con il sistema Apple “Dov’è”. La rete è progettata per individuare dispositivi offline, sfruttando la presenza di altri smartphone Android nelle vicinanze che possono inoltrare anonimamente la posizione del dispositivo smarrito.

Il nome “Hub” suggerisce che l’app possa svolgere un ruolo attivo nel coordinare o ospitare le comunicazioni all’interno della rete di tracciamento, trasformando il dispositivo in una sorta di ripetitore o nodo.

L’app è contenuta nei Play Services, ma non è accessibile tramite interfaccia grafica. Anche forzandone l’installazione tramite file APK (sideload), l’app risulta invisibile all’utente finale e non offre funzioni interattive. Tuttavia, la sua presenza è rilevabile nei pacchetti di sistema ed è possibile attivarne alcune parti via comandi ADB, segno che Google sta testando la funzionalità internamente.

Al momento, l’app è etichettata con il nome “com.google.android.gms.findmydevice.findmyhub”, e si collega direttamente al nuovo sistema Find My Device, rilasciato nelle scorse settimane.

L’infrastruttura di Android Find My Device è in fase di graduale attivazione, e Android Find My Hub rappresenta un modulo chiave per il funzionamento completo del sistema. Una volta attiva, la rete sarà in grado di rilevare anche oggetti non connessi a internet, come cuffie Bluetooth, tracker passivi o accessori smart, sfruttando i segnali Bluetooth LE e Ultra Wideband.

Google sta preparando una piattaforma compatibile con accessori di terze parti, e Find My Hub potrebbe facilitare l’interazione tra questi oggetti e il sistema centrale di tracciamento, migliorando precisione, copertura e risparmio energetico.

Sebbene non ancora attivo per il pubblico, Android Find My Hub è destinato a diventare una componente essenziale dell’ecosistema Android per la localizzazione dei dispositivi smarriti. La sua funzione di nodo nella rete di tracciamento offline sarà cruciale per estendere la copertura e l’efficacia del nuovo Find My Device. Google sta evidentemente costruendo un’infrastruttura distribuita che metta a frutto il vasto parco dispositivi Android già in circolazione.