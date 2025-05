iPhone 17 Air super sottile ma un aspetto potrebbe deludere tutti

È stato ormai assodato che il prossimo iPhone 17 Air che Apple lancerà presumibilmente in autunno, proporrà un design estremamente sottile. Al di fuori di questo, dovrebbero esserci anche altre funzionalità eccezionali, ma un aspetto però potrebbe deludere gli utenti.secondo quanto filtra in queste ore, la batteria dovrebbe essere da 2800 mAh, troppo inferiore rispetto agli standard attuali del mercato.

Un confronto che fa riflettere

Per capire meglio la situazione, basta guardare ai rivali diretti. Ad esempio Samsung Galaxy S25 Edge offre una batteria da 3.900 mAh, nonostante il design sottile. Passando ad iPhone 16 la batteria è da 3.561 mAh, già considerata una batteria non particolarmente capiente.

Apple sembra dunque puntare tutto su design e sottigliezza, ma a quale prezzo? Con una batteria così ridotta, l’iPhone 17 Air rischia di offrire un’autonomia ben inferiore rispetto agli altri modelli di fascia alta, costringendo gli utenti a ricariche frequenti.

Una soluzione paradossale: la cover con battery pack

Proprio per compensare questa limitazione, Apple avrebbe già previsto di lanciare una cover con battery pack integrato per iPhone 17 Air. Un accessorio che dovrebbe aumentare l’autonomia, ma che di fatto annulla i vantaggi del design sottile.

Smart Battery Case riproposta? : la soluzione ricorda le Smart Battery Case viste sui modelli precedenti di iPhone, pensate per estendere l’autonomia senza compromettere l’estetica del dispositivo.

Un passo indietro?: l’idea di un iPhone sottile con una cover ingombrante sembra contraddittoria.

Apple punta tutto sull’ottimizzazione AI

Per cercare di migliorare la situazione, Apple starebbe lavorando su un sistema di ottimizzazione AI basato su Apple Intelligence. In pratica, l’intelligenza artificiale dovrebbe analizzare il comportamento degli utenti e adattare l’uso delle app per ridurre i consumi energetici.

Un sistema basato sui dati raccolti da migliaia di utenti ;

Ottimizzazione dinamica dell’uso delle app , per massimizzare l’autonomia;

Limiti evidenti: nonostante le promesse, è difficile che una soluzione software possa colmare il divario di capacità rispetto ai rivali.

Una scelta rischiosa per Apple

Se queste specifiche venissero confermate, l’iPhone 17 Air rischia di essere percepito come un dispositivo con autonomia insufficiente, soprattutto per chi è abituato a modelli più longevi come iPhone 16 Pro Max o i diretti concorrenti Android.

Apple potrebbe dover fare affidamento sulla sua ottimizzazione software per convincere gli utenti, ma la domanda resta: basterà?