GTA 6: Il CEO di Take Two dice la sua su un possibile ulteriore rinvio

Uno dei titoli più attesi di sempre come potete immaginare GTA 6, il videogioco in questione si sta facendo attendere ormai da oltre un decennio e tutti gli utenti non vedono l’ora di poter mettere le mani su un gioco che probabilmente ridefinirà il concetto di videogioco stesso, ovviamente le voci di corridoio continuano a correre giorno dopo giorno dal momento che la fame di notizie è pari alla fame legata al titolo in questione.

Come ben sapete, purtroppo nelle scorse settimane l’azienda che si sta occupando del suo sviluppo ha dovuto in via ufficiale annunciare un posticipo del rilascio globale, GTA infatti doveva arrivare a fine 2025 mentre ora arriverà il 26 maggio 2026, un posticipo dunque di sei mesi abbondanti che l’azienda si è vista obbligata a dover attuare per poter completare il titolo nel modo migliore.

Nonostante il recente rinvio però le voci di corridoio non hanno smesso di circolare e anzi hanno addirittura rilanciato, in molti infatti hanno iniziato a suggerire che l’azienda potrebbe nuovamente posticipare il titolo in futuro, le voci si sono fatte talmente insistenti che alla fine è intervenuto direttamente il CEO di Take Two Interactive per parlare della questione.

Le parole dell’uomo

l’uomo ha parlato in merito le voci di un possibile nuovo rinvio smentendo di fatto ogni possibilità, il CEO dell’azienda proprietaria della casa di sviluppo GTA infatti ha sottolineato come la precisione della data annunciata sia un fattore assolutamente importante dal momento che l’azienda non ha mai mancato una data una volta annunciata con precisione, dunque è altamente improbabile che GTA possa essere nuovamente rimandato dopo che per l’appunto è stata annunciata la data del 26 maggio 2026.

L’uomo poi ha anche specificato di condividere la scelta dell’azienda dal momento che questo tempo in più è necessario per poter garantire al titolo tanto atteso un livello di perfezione che non si era mai visto prima, dunque il tempo in più se necessario e ritenuto solitamente un’ottima idea, pur di raggiungere tale livello di perfezione.