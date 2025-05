Nissan Juke elettrica: cambiamenti in arrivo per il crossover nel 2026

Il 2026 segnerà un cambio di rotta per Nissan Juke, pronta a rinascere come crossover 100% elettrico. Il nuovo modello sarà prodotto nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, confermando l’importanza del mercato europeo nella strategia del marchio. Il design, ispirato al concept Hyper Punk, promette un look audace con linee spigolose, volumi scolpiti e fari diurni a tre elementi. L’auto non cercherà di piacere a tutti, ma punterà su una personalità forte. Il suo stile si allontanerà dai classici canoni, con l’intento di sedurre chi cerca originalità e freschezza estetica.

L’abitacolo? Non è stato ancora svelato, ma è lecito attendersi nella Nissan Juke strumentazione completamente digitale e un ampio display per l’infotainment. Il comfort sarà affiancato da una tecnologia pensata per stupire, connessa alle esigenze dei più giovani. L’esperienza a bordo si preannuncia immersiva, intuitiva, quasi futuristica. Quali funzioni offrirà questo sistema? I primi dettagli arriveranno nei prossimi mesi, forse con le foto spia attese sulle strade europee. Ogni elemento sarà studiato per rafforzare la sensazione di essere a bordo di qualcosa di nuovo, radicalmente diverso da ciò che il passato proponeva.

Autonomia e prestazioni ipotetiche sulla nuova Nissan Juke

Le informazioni ufficiali sulle motorizzazioni non sono ancora disponibili, ma alcune indiscrezioni parlano chiaro. La nuova Nissan Juke dovrebbe condividere la piattaforma elettrica con la prossima Nissan Leaf, garantendo versioni con oltre 400 km di autonomia. Si vocifera della presenza di varianti d’ingresso con batterie più piccole, per mantenere i costi accessibili. La trazione sarà anteriore, senza possibilità di opzioni integrali o doppio motore. Una scelta che potrebbe far discutere, ma che segue una logica precisa. In un mercato molto, ma molto affollato, il modello targato Nissan dovrà vedersela con parecchi rivali come ad esempio la Jeep Avenger e Renault 4 E-Tech Electric. Basteranno stile, autonomia e tecnologia per far breccia? Le prossime settimane potrebbero fornire le prime risposte a questa domanda.