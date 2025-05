Amazon pensa al suo laptop pieghevole come Huawei: ecco quando arriverà

Il settore dei portatili pieghevoli si prepara a vivere una nuova fase di espansione. Dopo la presentazione del sofisticato MateBook Fold Ultimate Design da parte di Huawei, emergono segnali chiari che anche Amazon starebbe lavorando a un dispositivo simile. A mettere in circolazione questa nuova indiscrezione è stato uno degli informatori più attendibili in assoluto, ovvero Ming-Chi Kuo. Sarebbe stato proprio il celebre analista a confermare che Amazon avrebbe avviato lo sviluppo interno di un portatile foldable, con la produzione sul larga scala che dovrebbe cominciare tra il 2026 e il 2027. Per vederlo sul mercato però si potrebbe arrivare anche al 2028.

Dubbi sul sistema operativo, ma Amazon ha più di una strada

Al momento non è noto quale sistema operativo adotterà Amazon per il suo futuro laptop. Due ipotesi emergono con forza: una versione ottimizzata di FireOS, che rappresenterebbe una continuità con l’ecosistema dei dispositivi già esistenti; oppure una collaborazione con Microsoft, con l’obiettivo di proporre un prodotto basato su Windows, più facilmente integrabile in contesti professionali e più attraente per il mercato occidentale.

In entrambi i casi, si tratterebbe di un’evoluzione significativa per un’azienda che, fino a oggi, ha operato quasi esclusivamente nel mondo dei tablet e degli e-reader. L’ingresso nel settore dei portatili pieghevoli rappresenterebbe un cambio di passo importante e un tentativo concreto di diversificare l’offerta hardware.

Il pieghevole come nuova frontiera dell’innovazione

L’interesse di Amazon per questa categoria di prodotti evidenzia come i dispositivi foldable non siano più solo una curiosità tecnologica, ma sempre più una direzione concreta per l’evoluzione dei portatili. Il MateBook di Huawei, pur non essendo il primo della sua specie, ha alzato l’asticella in termini di design e ingegnerizzazione, tracciando un percorso che altri player sembrano pronti a seguire.

Per ora non ci sono dettagli ufficiali da parte di Amazon, né informazioni precise su hardware, schermo o form factor, ma l’indiscrezione di Kuo conferma che qualcosa si sta muovendo. E con giganti come Amazon, Apple e Huawei pronti a entrare in gioco, il segmento dei foldable potrebbe diventare uno dei più dinamici dei prossimi anni.