Alfa Romeo Stelvio, il SUV che apre un nuovo capitolo nella storia dell’ azienda

Un vento di rinnovamento sta per soffiare su Alfa Romeo. La nuova generazione della Stelvio, il celebre SUV dell’ azienda, è ormai alle porte. La sua presentazione è attesa per l’estate 2025, ma per vederlo in circolazione bisognerà aspettare l’inizio del 2026. Questo modello rappresenta molto più di un semplice aggiornamento estetico. Poiché sarà il primo a utilizzare la piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, pensata per accogliere motorizzazioni ibride ed elettriche.

Alfa Romeo Stelvio: tecnologia e prestazioni per un SUV all’altezza del futuro

Alfa Romeo vuole alzare il livello e affrontare direttamente la concorrenza tedesca nel settore dei SUV premium. Il nuovo Stelvio infatti, non sarà solo più avanzato, ma promette anche un deciso salto qualitativo. L’obiettivo del marchio è quello di offrire il meglio della tecnologia Stellantis in una veste che resti fedele allo stile italiano. Alcuni indizi sul design sono già emersi da brevetti e foto spia, ma anche dai render pubblicati da Luca Serafini di lsdesign srl. Le sue proposte mostrano un SUV dalle linee scolpite, più dinamiche, con una firma luminosa posteriore a forma di V e fari anteriori sottili e allungati, ispirati alla nuova Alfa Romeo Junior.

L’architettura STLA Brain sarà il cuore tecnologico del nuovo Stelvio. Questo sistema permetterà aggiornamenti software e introdurrà funzionalità avanzate di guida assistita. Si tratta di un passo importante verso una mobilità sempre più connessa e intelligente. Anche sotto il cofano le novità saranno rilevanti. Il CEO Santo Ficili ha confermato che il modello sarà disponibile sia in versione ibrida che completamente elettrica. Non sono ancora stati comunicati dati ufficiali sulle motorizzazioni. Ma si vocifera di una possibile evoluzione del motore V6 nella futura variante Quadrifoglio.

Insomma, la nuova Stelvio non solo rivoluzionerà il ruolo del SUV all’interno della serie Alfa Romeo, ma getterà le basi anche per la prossima generazione della Giulia, attesa nel 2026 e costruita sulla stessa piattaforma. Il marchio punta a rinnovarsi senza rinunciare al carattere, fondendo tradizione e innovazione in un modello che si annuncia come centrale nella sua strategia.