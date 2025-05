Xpeng P7: rilasciate le prime immagini della nuova vettura

La nuova Xpeng P7 si prepara a fare il suo debutto. Il marchio cinese, ormai sempre più ambizioso sulla scena internazionale, ha descritto tale berlina elettrica come un’anticipazione concreta del futuro. Inoltre, ha sottolineato come l’intelligenza artificiale sarà al centro del progetto. Ciò non solo per la tecnologia di bordo, ma anche nell’approccio stesso alla mobilità. Dietro il nome in codice E29, si cela un’auto che vuole rappresentare il salto di qualità definitivo del brand. L’obiettivo non è solo quello di offrire un veicolo competitivo. Ma ridefinire il concetto di berlina elettrica intelligente. Xpeng ha già affermato che il nuovo modello è stato concepito fin dall’inizio per un lancio globale. Eppure, non è ancora certo se arriverà anche in Europa. L’azienda ha confermato che la disponibilità sarà valutata in base all’interesse dei singoli mercati.

Xpeng si prepara al lancio della sua nuova berlina elettrica

Le specifiche tecniche ufficiali non sono ancora state rivelate. È però possibile fare alcune ipotesi fondate partendo dalla generazione attuale. La P7i, infatti, era dotata di sistemi di guida autonoma avanzati e di un assistente vocale intelligente, integrati in un abitacolo altamente connesso. Per la nuova versione, è lecito aspettarsi un ulteriore passo avanti, con l’integrazione della nuova piattaforma software Xmart OS 2.0. Insieme ad un potenziamento delle funzionalità di assistenza alla guida. Quest’ultima sarà basata su un sistema di visione artificiale, seguendo l’approccio già adottato da Tesla.

Le prime immagini della berlina Xpeng suggeriscono un design rinnovato e molto più audace, firmato dal designer Rafik Ferrag. Riguardo gli interni, alcuni scatti rubati durante i test hanno mostrato un abitacolo moderno. Dotato di volante a tre razze e un ampio display centrale touchscreen. Secondo indiscrezioni, potrebbero trovare spazio anche un head-up display in realtà aumentata. Insieme ad ulteriori soluzioni avanzate per la gestione dell’infotainment e della sicurezza.

Resta ancora da conoscere il dettaglio dei powertrain. Ma si prevede che le prestazioni saranno superiori rispetto al modello attuale. Il quale già offre fino a 348 kW di potenza. Con un’autonomia di oltre 700 km. Il lancio ufficiale della nuova Xpeng P7 potrebbe arrivare nella seconda metà del 2025. Il prezzo stimato è di circa 300.000 yuan. Ovvero circa 37.200 euro. Ovviamente è necessario attendere conferme ufficiali da parte dell’azienda per conoscere nel dettaglio la nuova vettura elettrica.