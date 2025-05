Auto elettriche: la ricarica arriva direttamente dal marciapiede

La trasformazione delle strade parte dal basso, letteralmente. A Colonia, da oltre un anno, Rheinmetall Power Systems in collaborazione con TankE sta testando un’idea sorprendente: ricarica integrata direttamente nei marciapiedi. Nessuna colonnina visibile, nessun ingombro a lato strada. La tecnologia è incastonata nel cordolo e, quando non in uso, risulta quasi impercettibile. Un’innovazione che punta a rivoluzionare la mobilità urbana senza alterare l’estetica delle città. Questo sistema, testato in due punti della città tedesca, ha dimostrato di poter garantire efficienza, discrezione e resistenza. Il modulo, facilmente installabile, consente una ricarica in corrente alternata fino a 22 kW, paragonabile ai sistemi tradizionali. Nessuna infrastruttura esterna, solo una copertura in acciaio inox a filo strada che si apre solo all’uso.

Una ricarica che non si vede, ma si sente

Dal lancio nell’aprile 2024, il progetto ha registrato oltre 2.800 ricariche, in media più di due al giorno per punto. L’affidabilità tecnica ha superato il 99%, un dato che impressiona considerando le condizioni atmosferiche variabili affrontate. In totale, oltre 50 MWh erogati, con una media di circa 19 kWh per sessione. Il sistema ha resistito alla pioggia, al gelo, al traffico. Nessun malfunzionamento, nessuna interruzione. Questi punti di ricarica sono stati usati da veicoli di ogni tipo, dimostrando compatibilità universale e solidità tecnica. La scelta della corrente alternata per la ricarica ha poi permesso di contenere i costi e facilitare la manutenzione.

Il prezzo? Ancora non ufficializzato, ma le aziende parlano di costi di installazione sensibilmente inferiori rispetto alle colonnine classiche. La posa è più rapida, il materiale meno invasivo. Un’opzione che potrebbe abbattere le barriere all’espansione dell’infrastruttura urbana. Quando l’innovazione si fonde con il contesto urbano, la città ne esce più vivibile, più pulita, più futuribile. Non si tratta solo di funzionalità, è integrazione silenziosa, è potenza nascosta. Le prove hanno dimostrato che questa soluzione non teme l’uso quotidiano, né le intemperie. La ricarica nei marciapiedi trasforma ogni strada in un potenziale punto di energia, senza interferire con l’ambiente circostante.