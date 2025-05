WhatsApp, grande novità per i canali: ecco ora cosa si può fare con i messaggi

WhatsApp sta per presentare una novità molto interessante per chi utilizza i canali. Con l’introduzione della nuova beta riservata agli utenti Android (2.25.17.7), sta per arrivare una funzionalità molto attesa ed utile: la possibilità di salvare gli aggiornamenti dei canali come importanti, usando una stellina. Sarà quindi tutto molto più semplice e ci sarà una possibilità in più, soprattutto per chi fino ad ora è rimasto un po’ restio ad utilizzare una soluzione come i canali di WhatsApp.

Come funziona la nuova opzione nei canali di WhatsApp

Con questa novità, chi partecipa al programma beta può contrassegnare un aggiornamento di un canale come importante, rendendolo più facile da ritrovare in futuro. Il procedimento è semplice:

Selezionare il messaggio del canale da salvare;

Toccare i tre puntini in alto a destra ;

Scegliere l’opzione “Aggiungi ai preferiti” (icona a forma di stella).

Gli aggiornamenti salvati finiscono in una sezione dedicata del canale, dove è possibile ritrovarli senza dover scorrere decine di messaggi.

Perché è utile questa funzione

Chi segue molti canali su WhatsApp sa bene quanto sia facile perdere informazioni importanti. Ora, invece, tutto ciò che viene contrassegnato con una stella è accessibile in pochi secondi.

Ad esempio, è possibile:

Salvare annunci di eventi , promozioni o comunicazioni ufficiali;

Raccogliere in un’unica sezione i messaggi importanti di più canali;

Evitare di scorrere lunghe liste di aggiornamenti per ritrovare un contenuto.

Un controllo dinamico sui messaggi salvati di WhatsApp

WhatsApp ha pensato anche a mantenere l’elenco dei messaggi importanti sempre aggiornato. Se un utente decide di smettere di seguire un canale, tutti gli aggiornamenti di quel canale contrassegnati come importanti vengono automaticamente rimossi dall’elenco. Siamo qui di fronte ad un nuovo miglioramento per quanto riguarda l’applicazione di messaggistica più importante del mondo che sta pian piano puntellando sempre di più uno dei suoi aspetti più innovativi ovvero i canali.