Xbox portatile nel 2027 con dock stile Nintendo Switch

Come ben sappiamo, Microsoft sta affrontando un periodo decisamente particolare per quanto riguarda il proprio mercato hardware e soprattutto la propria console di punta, l’azienda sta infatti riorganizzando il concetto legato ad Xbox e non è un mistero che abbia intenzione di buttarsi nella mischia per quanto riguarda le console mobile, non a caso le ultime voci, confermate poi da Phil Spencer, hanno annunciato che la prossima console pc portatile da gioco di Asus, Rog Ally 2, sarà di fatto brandizzata Xbox.

Le voci di corridoio però sembrano non esaurirsi qui, recenti novità arrivano direttamente dal noto Insider spesso ben informato in merito alle vicende dell’azienda di Redmond, Jez Corden, giornalista di Windows Central, quest’ultimo infatti ha parlato del possibile arrivo di una Xbox portatile nel 2027.

Dock station

L’insider ha annunciato che è molto probabilmente Microsoft nel 2027 rilascerà una nuova versione di Xbox e in tutta probabilità con quest’ultima rilascerà anche una variante portatile dotata anche di dock station per il collegamento alla TV in pieno stile Nintendo Switch, l’uomo non ha specificato se si tratterà di un progetto complementare alla console primaria o di un progetto a sestante che verrà rilasciato in contemporanea, ha però sottolineato che sicuramente il prodotto non sarà basato su un chip con architettura Arm, sembra infatti che Microsoft abbia intenzione di mantenere una linearità con i progetti iniziati e dunque non passerà ad un architettura diversa.

Dunque, quella che abbiamo tra le mani e l’ennesima conferma che Microsoft vuole gettarsi a capofitto nella mischia delle console portatili, sicuramente l’arrivo del prodotto marchiato Asus fa da conferme importante che lascia aperte numerose possibilità per un futuro completamente improprio, magari Ally 2 costituirà un trampolino di lancio e di prova per poi andare avanti con le proprie gambe, sicuramente l’attesa è comunque lunga e servirà attendere molto tempo prima di avere notizie ufficiali.