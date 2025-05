Google I/O 2025: Gemini anche su occhiali smart e visori con Android XR

Alla Google I/O 2025, l’azienda ha mostrato un’anteprima del futuro dell’intelligenza artificiale nel quotidiano: Gemini non sarà più limitato a smartphone e smartwatch, ma verrà integrato in una nuova generazione di occhiali intelligenti e visori grazie alla piattaforma Android XR. L’obiettivo è rendere l’AI più accessibile, contestuale e discreta, sfruttando la tecnologia indossabile per offrire supporto in tempo reale.

Android XR è la prima versione di Android sviluppata appositamente per l’era Gemini, pensata per alimentare dispositivi immersivi come il futuro Project Moohan di Samsung, ma anche occhiali smart capaci di interagire direttamente con lo smartphone. Grazie a microfoni, altoparlanti, camere integrate e mini-display nelle lenti, questi dispositivi sono in grado di ascoltare, vedere e rispondere in base al contesto.

Interazioni naturali, design curato e piattaforma aperta agli sviluppatori

Durante l’evento, Google ha mostrato un esempio pratico: due persone parlano lingue diverse e, grazie agli occhiali, ciascuna vede sottotitoli in tempo reale della conversazione direttamente nel proprio campo visivo. Un’anteprima concreta di come Gemini possa superare le barriere linguistiche, integrandosi perfettamente nella vita quotidiana.

Le funzioni principali includono la possibilità di scattare foto, inviare messaggi, ricevere indicazioni e ottenere traduzioni contestuali, il tutto senza dover toccare il dispositivo. Per favorirne l’adozione, Google ha deciso di puntare anche sull’estetica: collaborerà con marchi come Gentle Monster, Warby Parker e Kering Eyewear per proporre modelli curati nel design, abbinando funzionalità e stile.

Parallelamente, Google e Samsung stanno sviluppando una piattaforma software congiunta, che sarà aperta agli sviluppatori a partire da quest’anno, con l’obiettivo di creare app dedicate all’ambiente XR. I test sono già in corso con utenti selezionati, per perfezionare l’esperienza anche dal punto di vista della privacy e dell’affidabilità.

Secondo quanto dichiarato, ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi mesi, segnando un passo deciso verso un nuovo modo di interagire con la tecnologia: più invisibile, più personale, sempre disponibile.