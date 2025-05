WhatsApp, su Android si aggiornano canali e stati: arriva la Cronologia Ricerche

Come riportato dalle principali fonti di informazione riguardanti WhatsApp, all’interno dell’ultima beta per Android, c’è stata un aggiornamento che l’ha portata alla versione 2.25.16.8. Una novità su tutte è stata individuata e sembra essere estremamente utile per avere un resoconto di ogni ricerca effettuata nell’applicazione quando si tratta di canali o di aggiornamenti di stato: si chiama Cronologia Ricerche.

Come funziona la Cronologia Ricerche su WhatsApp

La nuova sezione memorizza le ultime cinque ricerche eseguite, rendendole facilmente accessibili direttamente dalla barra di ricerca dell’app. In pratica, ogni volta che si cerca un canale o uno stato, questi vengono salvati automaticamente in questa cronologia.

Accesso rapido ai canali : Quando si ricerca un canale, WhatsApp mostrerà anche il numero di nuovi post pubblicati e non ancora visualizzati. Questo consente di sapere subito se ci sono aggiornamenti senza dover aprire il canale.

Aggiornamenti di stato: Se la ricerca riguarda un contatto, verrà indicato quando quella persona ha pubblicato l’ultimo aggiornamento. Un modo semplice per restare aggiornati sulle novità di amici e familiari.

Privacy garantita: tutto resta in locale

Un aspetto importante di questa nuova funzione è la tutela della privacy. La cronologia delle ricerche è memorizzata esclusivamente sul dispositivo dell’utente e non viene sincronizzata con altri dispositivi collegati all’account WhatsApp, come il client Web o l’app desktop. Ciò significa che le ricerche effettuate su uno smartphone restano riservate e non sono visibili altrove.

Quando sarà disponibile per tutti

Almeno per ora questa novità per WhatsApp per Android non è disponibile per tutti in quanto è stata rilasciata solo all’interno dell’ultima versione beta riservata a chi sia iscritto. Bisognerà dunque attendere che vengano condotti dei test molto attenti per capire se la funzione potrà essere effettivamente distribuita a tutti in pianta stabile. Il miglioramento potrebbe non sembrare epocale ma di certo è una risorsa in più che contribuirà a rendere l’esperienza sempre più ottimale.