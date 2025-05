Università di Sydney: reazioni molecolari osservate in tempo reale

Immagina di poter guardare, istante per istante, cosa succede dentro una molecola quando viene colpita dalla luce. Non un’animazione da documentario, ma una simulazione vera, dettagliata, in tempo reale. Sembra fantascienza? E invece è successo davvero, in un laboratorio dell’Università di Sydney, dove un piccolo ione intrappolato in un chip ha permesso di compiere un passo da gigante verso la chimica del futuro.

Reazioni fotochimiche in diretta grazie a una simulazione quantistica

Il merito è del team guidato dal professor Ivan Kassal e dal ricercatore Tingrei Tan, che ha usato la tecnologia quantistica per fare qualcosa che finora nessun computer classico era riuscito a fare: simulare in tempo reale l’interazione tra luce e molecole vere. Finora ci si era sempre limitati a studiare “fotografie statiche” della chimica – per esempio i livelli energetici – ma adesso è stato come passare da un album fotografico a un video in slow motion.

Kassal ha usato una bella metafora per spiegare quanto sia rivoluzionaria questa novità: è come passare dal sapere solo dove inizia e finisce un sentiero in montagna, al poter vedere ogni passo del percorso. E nel caso delle reazioni fotochimiche – cioè quelle che si attivano con la luce – sapere cosa succede tra l’inizio e la fine è fondamentale.

Perché ci interessa? Perché capire meglio questi processi significa migliorare tecnologie e cure reali, dai pannelli solari alle terapie contro il cancro, dai filtri solari alla comprensione dei danni che la luce ultravioletta provoca al nostro DNA.

E la cosa più sorprendente? Questa simulazione non è stata fatta con un mega-computer quantistico da milioni di dollari, ma con un approccio analogico che usa un solo ione. Semplificando un po’, è come se invece di usare un’astronave per andare sulla Luna, ci si fosse riusciti con un drone. Con meno risorse, ma risultati enormi: un milione di volte più efficienti rispetto ai metodi tradizionali.

Non si parla più di teoria o di modelli ipotetici: hanno simulato molecole vere come l’allene o la pirazina, e hanno dimostrato che questa tecnologia può davvero cambiare il modo in cui esploriamo la chimica. Un passo alla volta, ma che passo.