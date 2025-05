Truffa con il messaggio Outlook: fate attenzione al vostro conto e ai vostri dati

Una truffa che mira ai dati personali degli utenti. Questo è ciò che sta accadendo in queste ore con un semplice messaggio che finge di aiutare il pubblico a risolvere il problema dell’account bloccato improvvisamente. Bisogna tenere gli occhi bene aperti siccome problematiche del genere accadono tutti i giorni e potrebbero creare grossi disagi alle persone. In basso ci sono tutte le informazioni del caso compreso il testo per esteso che purtroppo sta creando non poche problematiche in giro.

La nuova truffa è pericolosa perché sembra reale, ecco come è scritto il messaggio

Immaginate improvvisamente di ricevere un messaggio dal vostro servizio di posta elettronica che vi dice di avervi bloccato l’account. In tutti i casi nascerebbe fin da subito un senso di disagio pensando al disservizio creato, per poi sincerarsi della veridicità del messaggio appena arrivato. A questo punto tante persone ci credono e vanno avanti con un procedimento che servirebbe per sbloccare l’account, il quale però non è mai stato bloccato. L’obiettivo è infatti quello di rubarvi i dati personali, compresa la password del vostro vero account di posta elettronica. Ecco il messaggio dal quale dovete stare alla larga:

“Ciao,

Abbiamo rilevato un’attività insolita nel tuo account di Outlook.com. Per proteggerti, abbiamo temporaneamente bloccato il tuo account.

Perché vedi questo?

Qualcuno potrebbe aver utilizzato il tuo account per inviare spam o fare qualcosa che viola i nostri Termini di Servizio.

Come puoi sbloccare il tuo account?

Il modo più veloce per sbloccare il tuo account di Outlook.com è verificare il tuo account.

Verifica il tuo account

Se non hai aggiunto un numero di cellulare al tuo account, ti preghiamo di contattare il supporto clienti.

Grazie,

Il team di Outlook.com

Microsoft rispetta la tua privacy. Per saperne di più, leggi la nostra Politica sulla Privacy.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 2025 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.”