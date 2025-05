Steam Deck: in arrivo tantissimi nuovi titoli verificati

Steam Deck conferma un’espansione impressionante nel panorama del gaming portatile. Il catalogo dei titoli compatibili con l’hardware proprietario di Valve ha ormai superato quota 19.000. Un traguardo che sottolinea la rapida adozione di tale dispositivo da parte degli sviluppatori e degli utenti. Suddetti giochi, esaminati attraverso i test ufficiali di Valve, rientrano in due grandi categorie. Ovvero quelli “Verificati” e quelli “Giocabili”. I primi, contrassegnati dalla classica spunta verde, garantiscono un’esperienza fluida e senza intoppi. Mentre i secondi, anche se perfettamente fruiti sullo schermo da 7 pollici, possono presentare piccoli compromessi.

Steam Deck: i nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma

Nel dettaglio, il conteggio attuale delle release confermate comprende 6.216 titoli “Verificati” e 12.841 “Giocabili”. A fronte di 4.798 giochi che risultano “Non supportati” sulla piattaforma. Numeri che mostrano non solo la vastità dell’offerta, ma anche l’impegno costante di Valve nel migliorare la compatibilità e le prestazioni. E non è tutto. Per il lavoro di ottimizzazione, è disponibile, dal mese di aprile, la prima Beta di Proton 10. Ideata appositamente per migliorare ulteriormente la compatibilità di tutti i giochi. Un’opzione particolarmente utile per il settore gaming.

Il colosso del settore gaming, per rendere ancora più semplice la comprensione dello stato di salute di un gioco su Steam Deck, ha annunciato di recente l’introduzione di un sistema unificato per la Compatibilità con SteamOS. Un badge unico che segnalerà se l’esecuzione avviene o meno senza problemi. In pratica, ogni titolo minimo “Giocabile” otterrà automaticamente lo status di “Compatibile” con l’OS di Valve.

Tra i giochi che hanno ottenuto il bollino verde su Steam Deck ci sono titoli come Marvel’s Spider-Man 2. Indiana Jones and the Great Circle e Driveloop: Survivors. Con tali premesse, è evidente come il futuro promette di essere ricco di novità e aggiornamenti utili. Ora non resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi update per Steam Deck.