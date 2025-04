Steam Deck: uno dei primi prototipi venduti a 2000 dollari

Il mondo del collezionismo oggi torna a far parlare di sé, questa volta vi riportiamo il caso di un prototipo di Steam deck, la console portatile di Valve, venduto alla bellezza di 2000 $ su eBay, nello specifico si tratta di un modello non destinato alla vendita che è entrato in possesso dell’inserzionista che poi ha messo in vendita sulla nota piattaforma di e-commerce, a far notare è stato un utente Reddit che ha postato all’interno del sub-Reddit dedicato a Steam Deck le immagini dell’annuncio, facendo notare come si trattasse di un modello da 256 GB definito come versione prototipo di progettazione 34 di Valve.

Ecco qualche dettaglio in più

Il prodotto in questione inizialmente era venduto a 3000 $, il venditore però ha deciso di accettare 2000 $, probabilmente avrebbe potuto guadagnarci qualcosa in più se il prototipo fosse stato in condizioni migliori, come potete vedere dalle foto infatti l’oggetto presenta alcuni graffi, un touch pad leggermente allentato è una cosa cruciale che sicuramente ha cambiato le carte in tavola, la totale assenza del sistema operativo all’interno delle memorie, dettaglio che fa scendere in modo importante il prezzo.

Il venditore non ha dichiarato in che modo è entrato in possesso del dispositivo ma ha confermato che si tratta di un prototipo incompleto con i touch pad circolari molto simili a quelli del vecchio controller Steam, nonostante tutto però la somiglianza con il prodotto finito è abbastanza evidente, sebbene ci siano alcuni dettagli chiave allo stesso tempo diversi, Potete fare caso alla presenza di una targhetta sul retro che identifica il dispositivo come “engineering sample 34” marcata anche come “not for sale”.

Ovviamente non possiamo avere la certezza assoluta che si tratti di un prototipo originale, ciò che è certo, e che abbiamo davanti un prodotto che assomiglia terribilmente al device finito e soprattutto ad una ennesima dinamica alla quale non siamo nuovi, ovvero la circolazione di prototipi mai rilasciati della console di Steam.