AirPods Pro 3 pronte all’arrivo: svelate alcune caratteristiche

Stanno per arrivare i nuovi AirPods Pro 3 secondo quanto riportato in queste ore. Il prossimo autunno dovrebbe essere la finestra giusta per Apple per presentare i suoi nuovi auricolari, ai quali dovrebbero avere comportare diverse novità secondo quelle che sono le indiscrezioni trapelate in queste ore. A notare il cambiamento è stato Aaron Perris, che lo ha condiviso su Twitter, alimentando subito le speculazioni.

Cosa aspettarsi dagli AirPods Pro 3

Secondo le prime indiscrezioni, non si tratterà di un semplice restyling, ma di un aggiornamento significativo. Tra le novità più attese:

Miglioramento della cancellazione attiva del rumore (ANC) , per un isolamento acustico ancora più efficace;

Monitoraggio della frequenza cardiaca , una funzione già vista sui Powerbeats Pro 2 , che renderebbe gli AirPods Pro ancora più orientati al benessere personale;

Nuovo chip H3, che dovrebbe migliorare la qualità audio, l’efficienza della batteria e l’integrazione con iOS.

Non è escluso anche un leggero redesign, mantenendo comunque il classico form factor in-ear che ha reso gli AirPods Pro così popolari.

Un prodotto in continua evoluzione

Apple ha già dimostrato di voler migliorare costantemente la sua linea di auricolari, come dimostrato dal passaggio alla ricarica USB-C per gli AirPods Pro 2 nel 2023 e dal supporto all’audio lossless per Apple Vision Pro. Questo lascia pensare che anche i nuovi AirPods Pro 3 seguiranno una strategia simile, puntando su aggiornamenti mirati per migliorare l’esperienza d’uso.

Tutto dunque sembra essere sulla strada giusta, con Apple che si prepara al prossimo capolavoro nel mondo degli auricolari. Il lancio effettivo ed ufficiale dovrebbe avvenire entro il prossimo autunno, durante il mese di settembre quando arriveranno anche i nuovi iPhone. Il prezzo dovrebbe essere più o meno quello a cui tutti sono abituati, per cui circa 270€. Sarà quindi questa la novità che Apple lancerà nel settore degli auricolari cercando di mettere ancora una volta i concorrenti in crisi.