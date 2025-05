TikTok, il metatelefono che combatte l’ansia da notifica è un trend

Sembra un iPhone, ma è solo plastica trasparente. Il protagonista del nuovo trend su TikTok è il metatelefono, un accessorio che imita la forma e il peso di uno smartphone, senza possedere alcuna funzionalità. A lanciarlo è stato l’utente @askcatgpt, il cui video ha superato le 52 milioni di visualizzazioni, dando il via a un’ondata virale che ha attirato l’attenzione anche fuori dalla piattaforma.

Il dispositivo, venduto online per circa 25 dollari, è stato pensato come esperimento sociale: permette di simulare l’atto di “scrollare” senza davvero interagire con uno schermo. Nessuna connessione, nessuna app, nessuna distrazione. Solo un gesto vuoto, ma capace di generare una risposta emotiva in chi lo compie.

Un riflesso della dipendenza psicologica dal telefono

L’idea nasce dal desiderio di interrompere l’automatismo digitale senza rinunciare al gesto stesso. Il metatelefono si tiene in tasca, si osserva, si accarezza. Rappresenta una sorta di interfaccia simbolica tra il bisogno di rassicurazione e la volontà di disconnettersi. Il suo successo dimostra quanto la dipendenza psicologica dal contatto fisico con lo smartphone sia diffusa, soprattutto tra i più giovani.

L’ideatore, amico della creator che ha lanciato il trend, ha voluto testare una semplice domanda: si può ridurre l’ansia digitale simulando l’uso del telefono anziché cercare di reprimerlo? Le vendite lampo e il sold out immediato suggeriscono che il messaggio è stato recepito.

Il ritorno ai dispositivi “imperfetti” e la dieta digitale

Questo fenomeno va ad inserirsi all’interno di una tendenza che fa parte di un movimento di giovani “neo-luddisti”, soprattutto negli Stati Uniti. Alcuni adolescenti scelgono di abbandonare smartphone e app per tornare a cellulari a conchiglia, fotocamere digitali e oggetti analogici. Altri seguono una “dieta digitale”, spegnendo i dispositivi o custodendoli in scatole per evitare l’uso compulsivo durante la giornata.

A livello clinico, la dipendenza da smartphone è sempre più riconosciuta come reale. Ogni notifica attiva il rilascio di dopamina, generando un ciclo di gratificazione simile a quello delle sostanze stimolanti. Il feed dei social diventa così una fonte continua di micro-ricompense, difficili da abbandonare.

Il metatelefono, pur essendo un oggetto senza tecnologia, racconta molto della nostra epoca. Un gesto fittizio che rivela un bisogno autentico: quello di riprendere il controllo sulla propria attenzione.