Smart TV Hisense con 200 euro di sconto su Amazon: l’offerta è PAZZA

Sconto decisamente importante per l’acquisto di una smart TV Hisense di ultima generazione, si tratta di un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che viene impreziosito dalla presenza appunto di una riduzione su Amazon corrispondente all’incirca a 200 euro in meno. Il modello da acquistare ad occhi chiusi è il 55U62NQ, un televisore da 55 pollici di diagonale che si appoggia alla tecnologia Mini-LED per offrire una resa eccellente.

A conti fatti è una smart TV abbastanza classica, in termini soprattutto di specifiche e funzionalità, con possibilità di installare le più conosciute applicazioni di streaming, supporto Dolby Vision IQ, HDR 10+, VIDAA Voice, HEVC 10, lativù 4K, e soprattutto con l’assistente vocale Amazon Alexa integrato, per il solo utilizzo con l’ausilio della propria voce. Le dimensioni del prodotto sono generalmente abbastanza contenute, la base è leggermente differente da ciò che siamo abituati a vedere, infatti i due piedini sono laterali, ma più lunghi ed affusolati del solito, facilitando il posizionamento su qualsiasi superficie.

Smart TV Hisense, la nuova promozione è a costo azzerato su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di una smart TV Hisense è facilissimo con lo sconto disponibile su Amazon, gli utenti non dovranno più investire i 649 euro previsti in origine di listino, ma si ritrovano a poter pagare un contributo corrispondente a soli 446 euro per il suo acquisto. Se lo volete comprare vi dovete collegare qui.

Tutti coloro che sceglieranno di acquistarla potranno riceverla a domicilio entro pochi giorni, con consegna gratuita e soprattutto garanzia della durata complessiva di 24 mesi; tale garanzia andrà a coprire, come al solito del resto, solamente gli eventuali difetti di fabbrica che si riscontrerebbero in fase di utilizzo, non danni accidentali che potrebbe causare direttamente l’utente.