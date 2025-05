La nuova truffa dell’avviso importante colpisce tramite WhatsApp

A quanto pare d’ora in avanti i sensori di allerta dovranno essere accesi anche quando utilizzate i WhatsApp, purtroppo da diverso tempo anche il noto social di messaggistica istantanea sta vedendo la forte circolazione delle classiche truffe online che precedentemente invece circolavano solamente sul web tramite mail o SMS, i truffatori infatti si sono resi conto ad un certo punto che utilizzare il social di messaggistica istantanea poteva essere molto più redditizio rispetto ai metodi convenzionali poiché consente di raggiungere molte più persone con colpo solo aumentando in maniera radicale le probabilità di successo.

Queste nuove truffe purtroppo sono arrivate anche qui in Italia recentemente un nuovo pericolo sta colpendo davvero tantissimi utenti con l’obiettivo di bucare il loro conto corrente, i truffatori infatti stanno cercando di ingannare gli utenti tramite una truffa ben elaborata che riesce a trarre in inganno gli utenti meno esperti, questa truffa punta a rubare le credenziali di accesso ai conti in banca sfruttando le videochiamate disponibili all’interno di WhatsApp, scopriamo insieme come funziona questo meccanismo davvero molto pericoloso in modo da riuscire a difenderci in maniera efficace.

Truffa svuota conto in banca

La truffa di cui parliamo oggi si palesa agli occhi del malcapitato come un semplice messaggio che arriva direttamente dalla sua banca, i truffatori inviano una falsa comunicazione che avvisa l’utente della necessità di mettersi immediatamente in contatto con la banca per ricevere una comunicazione davvero molto urgente che però può essere comunicata solo attraverso una video chiamata a, una volta convinta la vittima ad avviare dunque questa video chiamata la convinceranno ad attivare la condivisione schermo per poi farle effettuare l’accesso all’interno del proprio profilo Internet banking privato, in questo modo i truffatori riusciranno a copiare le credenziali di accesso in men che non si dica e ad usarle a proprio piacimento per svuotare il conto in banca della vittima senza che quest’ultima se ne accorga.