Renault 4 Savane Concept: il ritorno elettrico dell’icona anni Ottanta

Renault riaccende i riflettori su uno dei suoi modelli più amati di sempre, reinterpretandolo in chiave moderna e sostenibile. Con la nuova Renault4 Savane 4×4 Concept, la casa francese propone una versione rivista della celebre R4, abbracciando il mondo elettrico senza rinunciare però alla sua anima versatile. Il prototipo sarà svelato ufficialmente durante il torneo di tennis Roland-Garros, evento scelto per mettere in luce il legame tra tradizione e innovazione.

Renault 4 Savane Concept: futuro incerto ma carico di potenziale

È previsto un look robusto e decisamente avventuroso. L’altezza da terra è stata aumentata di 15mm rispetto alla Renault 4 E-Tech Electric, rendendo l’auto più adatta ai percorsi difficili. La carrozzeria è verniciata in un inedito Jade Green, abbinata a paraurti e passaruota neri lucidi. I cerchi da 18” montano pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55, mentre le carreggiate anteriori e posteriori sono state ampliate di 10mm per garantire una maggiore stabilità. Sul fianco vi è il logo “4Savane”, chiaro omaggio al modello originale.

Tecnologicamente, il cambiamento più rilevante è l’introduzione della trazione integrale. Grazie a un secondo motore elettrico posizionato sull’asse posteriore, la Savane 4×4 promette di affrontare terreni difficili con agilità, ampliando l’orizzonte d’uso del veicolo. Anche se Renault non ha ancora diffuso dati ufficiali sulle prestazioni o sulla potenza complessiva, l’azienda ha voluto mostrare le potenzialità della piattaforma AmpR Small, dimostrando che un veicolo compatto può trasformarsi in un fuoristrada credibile.

Gli interni della Savane 4×4 sono sobri ma curati. Sedili e cruscotto sono rivestiti in tessuto Deep Brown, un colore caldo che richiama la natura. Il logo retroilluminato “4Savane” sulla plancia aggiunge un tocco di modernità. Renault, però, almeno per il momento, non ha ancora confermato un piano di produzione. Quindi non sappiamo se si tratta solo di un’ idea o di un concept che vedrà effettivamente la luce. Intervistati da Autocar, i dirigenti del marchio hanno parlato di valutazioni in corso sulla fattibilità economica e tecnica del progetto. Non è escluso che la Savane 4×4 possa diventare un modello reale, ma serviranno ulteriori analisi e, soprattutto, un forte interesse da parte del pubblico.