Recensione Nubia Flip 2: un flip phone economico e migliorato

In un mercato sempre più ricco di flip phone, troviamo anche Nubia, azienda cinese che negli anni è riuscita a distinguersi per un rapporto qualità prezzo decisamente conveniente, capace oggi con il suo Nubia Flip 2, di migliorarsi rispetto alla generazione precedente, senza apportare particolari modifiche al listino di vendita, pari a 699 euro. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Toccare con mano il Nubia Flip 2 restituisce una piacevolissima sensazione di smartphone premium, anche se comunque back cover e parte anteriore siano realizzate interamente in plsatica, nel nostro caso di colorazione nera e finitura opaca (che trattiene poco le impronte), inframezzate da un frame in metallo di alta qualità. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono sufficientemente resistenti ed affidabili, con dimensioni da aperto che raggiungono 170 x 76 x 7,2 millimetri di spessore, riducendosi a 87 x 76 x 15,8 millimetri una volta che viene chiuso. A conti fatti è un prodotto che si tiene bene in mano, facile da trasportare e di buona qualità generale.

Sul frame troviamo tutta la pulsantistica, con il tasto di accensione/spegnimento che presenta anche il sensore per le impronte digitali in una bella colorazione rossa a contrasto, il carrellino delle SIM (che supporta l’inserimento di due nano SIM), lo speaker fisico (la cui resa è comunque di buona qualità generale, senza eccellere, ma dal volume abbastanza elevato).

Hardware e Specifiche

Trattandosi di un flip phone, il Nubia Flip 2 presenta esattamente due display, uno esterno ed uno interno. Entrambi sono AMOLED, rispettivamente da 3 e 6,9 pollici di diagonale. Il più piccolo dispone di una luminosità massima (o di picco) di 900 nit, in formato verticale (così da supportare tutte le app) e risoluzione di 422 x 682 pixel. Le cornici non sono sottilissime, tuttavia risultano essere in linea con le aspettative, è possibile riprodurre contenuti, come anche Netflix con risoluzione massima in FullHD, ma senza il supporto HDR10+. Spostandosi nel display interno troviamo cornici estremamente sottili, con una luminosità massima di 1200 nit, risoluzione che si estende fino a 1,5K, 120Hz di refresh rate, profondità colore di 10 bit e PWM Dimming fino a 2160Hz. La piega si vede, ma non risulta essere eccessiva, la cerniera è ben fatta e stabile, permette di raggiungere varie angolazioni che oscillano tra 30 e 160 gradi.

Il processore è MediaTek Dimensity 7300X, un SoC presenti su innumerevoli smartphone di fascia media, processo produttivo a 4 nanometri, octa-core da 2,5Ghz, accoppiato con GPU Mali-G615 MC2, ed una configurazione che prevede 8GB di RAM LPDDR4X con 256GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile). Le prestazioni sono nel complesso più che discrete, non è particolarmente reattivo ma riesce a svolgere senza problema ogni compito, l’apertura delle app è sufficientemente rapida, come anche il multitasking. Nell’utilizzo prolungato non scalda nella parte posteriore.

La connettività si affida al 5G, oltre che la WiFi 6E, il bluetooth 5.4, il chip GPS ed anche la porta USB-C. Lo sblocco avviene tramite il sensore per le impronte digitali posto sul tasto di accensione/spegnimento, il cui funzionamento è molto buono, o riconoscimento del viso in 2D. Lo smartphone presenta certificazione IP42, sicuramente limitata rispetto agli altri modelli in commercio, ma nel complesso più che sufficiente.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Il comparto fotografico di Nubia Flip 2 è composto da 2 sensori nella parte posteriore (o esterna), un principale da 50 megapixel ed un 2 megapixel bokeh, seguiti a ruota da un anteriore (o intrno) da 16 megapixel. Il sensore primario è un Samsung Isocell JN5, apetura F1.59, senza stabilizzatore ottico integrato, appoggiandosi sulla tecnologia D-VTG per un miglioramento della resa cromatica. La resa è nel complesso discreta, in linea con un medio di gamma, ma senza riuscire a distinuersi dalla massa. Si sente l’assenza di una grandangolare, i colori sono leggermente slavati, in condizioni di scarsa luminosità le immagini tendono a mostrare il rumore digitale molto presto. Il sensore interno (o anteriore) da 1/4.4″ è di buona qualità, anche se il suo utilizzo è limitato ad esempio alle videochiamate, in quanto la resa di quelle esterne è sicuramente migliore, e se ne consiglia l’utilizzo.

Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica myOS14 e patch di sicurezza aggiornate al mese più recente, e la promessa di 1 aggiornamento dell’OS con 3 anni di patch di sicurezza. L’estetica dell’interfaccia è abbastanza in linea con gli standard a cui siamo abituati nel periodo, con icone classiche ed una gestione delle notifiche che ricorda chiaramente Android ed una buona personalizzazione grafica. Spulciando le impostazioni è possibile trovare una sezione dedicata al display esterno, dove modificare l’always on display o scegliere le impostazioni rapide (tra le varie cose), ma anche scoprire gli sfondi interattivi con animali domestici. Non manca qualche accenno all’intelligenza artificiale, è prevista l’integrazione nativa con Google Gemini, a cui si aggiungono la traduzione in tempo reale o la traduzione dei dialoghi AI.

La batteria è un componente da 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W. Le componenti utilizate non sono particolarmente energivore, di conseguenza si riesce ad utilizzare il prodotto anche per due giorni consecutivi, prima di essere costretti a ricorrere al collegamento alla presa a muro, nonostante la batteria non sia particolarmente capiente.

Conclusioni

In conclusione Nubia Flip 2 rappresenta un buon passo in avanti rispetto alla generazione precedente, risultando essere il flip phone perfetto per coloro che vogliono conoscere da vicino questo mondo, ma non sono disposti ad investire cifre troppo elevate. Le sue prestazioni sono in linea con la fascia di prezzo, i materiali sono di ottima qualità (eccellente la presenza in confezione di due cover), meno gli scatti fotografici, forse l’unico lato su cui è necessario fare qualche rinuncia

Il prodotto recensito può essere acquistato direttamente su Aliexpress ad un prezzo di partenza di 699 euro.