Copertina obsbot tail 2

Dopo alcune settimane di utilizzo sul campo, posso dire che la OSBOT Tail 2 è molto più di una semplice videocamera automatica. Si tratta di un dispositivo intelligente, pensato per chi crea contenuti in movimento, lavora nel mondo degli eventi, o semplicemente ha bisogno di una camera capace di seguire autonomamente il soggetto senza compromessi sulla qualità video.

Design compatto, pronto a tutto

Il primo impatto è positivo: la Tail 2 è compatta ma solida. Nonostante pesi poco più di un chilo (1.066 g), trasmette subito una sensazione di robustezza. Le sue dimensioni contenute (97,5 x 103,5 x 155 mm) la rendono facile da trasportare e ideale anche per configurazioni mobili, magari su un piccolo cavalletto o direttamente in mano.

Il design industriale è curato nei minimi dettagli. La finitura opaca riduce i riflessi in ambienti molto illuminati, e il gimbal a tre assi garantisce fluidità di movimento anche durante riprese dinamiche. È una di quelle videocamere che sembrano costruite per durare, ma senza sacrificare la maneggevolezza.

Qualità

La qualità video è davvero notevole. Il sensore CMOS da 1/1.5” consente di girare in 4K a 60fps, con una nitidezza che personalmente non mi aspettavo da una camera così compatta. Lo zoom ottico 5x, abbinato allo zoom digitale fino a 12x, è efficace, soprattutto per conferenze o performance dove si vuole mantenere il dettaglio anche da distanze variabili.

Il range ISO va da 100 a 6400 e si comporta bene anche con luce scarsa: ho fatto alcune riprese in ambienti interni con illuminazione artificiale e il risultato è stato pulito, con poco rumore. La messa a fuoco è rapida, e l’apertura variabile (da f/1.8 a f/3.0) aiuta moltissimo a gestire profondità di campo e luce in modo naturale.

Tracking 2.0 con AI

Una delle funzionalità che più mi ha colpito è il tracking automatico AI. Durante alcune dirette e video di presentazione, ho potuto muovermi liberamente senza preoccuparmi dell’inquadratura: la videocamera mi seguiva con precisione e senza scatti. Il nuovo sistema AI Tracking 2.0 è in grado di riconoscere volti, oggetti, gruppi o animali, e di adattare la composizione in tempo reale.

Le gesture funzionano bene: alzando la mano o facendo segni preimpostati, si può attivare il tracciamento, zoomare o mettere in pausa la registrazione. In ambito creativo o educativo, questo è un plus non da poco, soprattutto quando si lavora da soli.

Connettività

Dal punto di vista della connettività, la OSBOT Tail 2 è molto più che una semplice webcam. Ho collegato la camera in diversi modi: tramite HDMI, con una scheda microSD da 1 TB per la registrazione in locale, e perfino in rete via LAN Gigabit con supporto PoE.

Supporta Wi-Fi 6, USB-C 3.0 e protocolli professionali come RTSP, SRT, e NDI HX3 (quest’ultimo richiede licenza separata). È perfetta per streaming su OBS, dirette su YouTube o eventi ibridi. Il passaggio da configurazioni locali a live streaming in cloud è fluido e immediato.

Autonomia e batteria

La batteria da 5000 mAh ha retto benissimo a test prolungati: ho ottenuto poco meno di 6 ore a 1080p/30fps e circa 3,5–4 ore in 4K/60fps. Per molte produzioni è più che sufficiente. Si ricarica tramite USB-C con supporto PD 3.0, ma l’alimentazione via PoE è ciò che la rende davvero professionale in ambienti dove serve una sola connessione per tutto.

Conclusione

Se c’è una parola che definisce al meglio la OSBOT Tail 2, è affidabilità. È una videocamera che fa il suo dovere, ti segue, ti riprende bene, e ti dà gli strumenti giusti per fare contenuti professionali anche da solo. Dopo settimane di uso, posso dire che non tornerei indietro a una videocamera tradizionale.

Perfetta per chi lavora in streaming, eventi live, educazione, fitness, o semplicemente per chi vuole una camera tuttofare in grado di registrare e trasmettere con una qualità eccellente. È un investimento, sì, ma uno di quelli che si fanno volentieri.