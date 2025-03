Nubia Flip 2 e Serie Neo 3: i nuovi dispositivi presentati al MWC 2025

Nubia ha svelato al MWC 2025 una delle novità più attese in assoluto: il Nubia Flip 2 5G. Gli appassionati hanno subito notato come il design sia cambiato rispetto al modello passato. Le scelte estetiche audaci sono state abbandonate ed ora regna una maggiore funzionalità. Il nuovo Flip 2 si presenta con uno schermo esterno più ampio, da 3 pollici, il doppio rispetto agli 1,43 pollici del modello precedente. Nonostante l’estetica diversa, il Nubia Flip 2 mantiene un equilibrio tra prestazioni e prezzo. Un SoC MediaTek Dimensity 7300X, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, garantisce un’ottimo uso in qualsiasi situazioni. Alcuni sono però rimasti delusi dalle fotocamere. Il sensore posteriore da 50 MP si affianca infatti a una semplice lente per la profondità di campo da soli 2 MP, senza la presenza di una ultra-wide. Il Prezzo del Flip 2? 699,90 euro, leggermente superiore rispetto alla versione giapponese, viene in parte giustificata dai miglioramenti tecnici.

Nubia Neo 3: il gaming mobile spinge oltre i limiti

Se il Flip 2 incarna l’equilibrio, la serie Nubia Neo 3 punta a chi cerca prestazioni senza compromessi. Al MWC, Nubia ha presentato due nuovi modelli da gaming: il Neo 3 GT 5G e il Neo 3 5G. Il Neo 3 GT 5G, fiore all’occhiello della serie, è equipaggiato con un sistema di raffreddamento a camera di vapore multistrato da 4083 mm². Grazie a questo sistema, i giocatori possono affrontare sessioni intense senza preoccuparsi del surriscaldamento. Un’altra chicca è la presenza di trigger laterali, pensati per offrire un controllo di precisione durante le fasi più frenetiche del gioco. I giocatori hanno già espresso entusiasmo per il compagno virtuale AI, Demi, che rappresenta un’evoluzione rispetto agli assistenti tradizionali, offrendo un supporto personalizzato. Il Neo 3 GT 5G, con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, sarà venduto a 349,90 euro. Il Neo 3 5G, invece, scenderà a 249,90 euro con 8 GB di RAM.

ZTE rivoluziona la connettività con FWA e Wi-Fi

Non solo Nubia, ma anche ZTE ha lasciato il segno al MWC 2025, presentando tre prodotti per la connettività all’avanguardia. Tra questi spicca lo ZTE G5 Ultra, il primo FWA 5G-Advanced al mondo dotato di intelligenza artificiale. Questo dispositivo raggiunge velocità impressionanti, fino a 19 Gbps, e supporta il Wi-Fi 7 tri-band, rendendolo ideale per il gaming online, lo streaming 4K e il lavoro da remoto. ZTE ha portato anche il G5 Max Wi-Fi, un dispositivo in grado di mantenere la connessione stabile fino a 6 km di distanza, e lo ZTE U60 Pro, il Wi-Fi mobile più veloce del mondo, dotato di batteria da 10.000 mAh e funzionalità di ricarica inversa.