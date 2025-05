Recensione Lenovo ThinkPad T14s Gen 6: notebook con Snapdragon X Elite per prestazioni top

Nel mercato dei notebook stanno iniziando a diffondersi i modelli con processore Qualcomm Snapdragon X Elite, con architettura ARM, una più che valida alternativa in confronto ai soliti device con SoC AMD o Intel, che riescono a ritagliarsi uno spazio sempre più grande soddisfacendo le esigenze di milioni di utenti nel mondo. Uno di questi è il Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, dispositivo in vendita ad oggi a partire da 1708,01, pensato più che altro per un utente business (ma adatto anche al mondo consumer) grazie anche a privacy e sicurezza di livello aziendale migliorate. Scopriamolo da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Lo chassis è decisamente robusto, realizzato in metallo, ha superato tutti i test militari, riuscendo a guadagnarsi la certificazione MIL-STD 810H, che garantisce essere un dispositivo che può sopportare (quasi) di tutto. Disponibile all’acquisto in un’unica colorazione, presenta una finitura opaca su tutta la superficie che ne accresce sicuramente l’eleganza, senza andare a minare l’oleofobicità, difatti è un dispositivo che trattiene poco le impronte (ma attenzione che sono difficili da rimuovere). Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 31,36 x 21,94 x 1,69 centimetri di spessore con un peso di 1,24kg; è un notebook che può facilmente essere trasportato in una borsa o in uno zainetto, senza particolare difficoltà.

Le cerniere sono sufficientemente rigide ed ottimamente realizzate, l’apertura è possibile con una sola mano, ed è inoltre possibile raggiungere varie angolazioni senza problemi o difficoltà. Una volta aperto il notebook nasconde un’anima elegante, dalle linee abbastanza squadrate che punta all’efficienza, senza strizzare l’occhio ad un design maggiormente moderno o più vicino agli stili del periodo, con angolo di apertura di praticamente 180 gradi, perfetto per riuscire ad utilizzare il dispositivo in compagnia.

Hardware e Specifiche

Il pannello di Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 è un 14 pollici IPS LCD, non touchscreen, con risoluzione 1920 x 1200 pixel e rapporto 16:10, quest’ultimo migliore rispetto al più classico 16:9, capace di allargare in altezza l’area visibile migliorando la produttività. Qualitativamente discreto, con tutti i “difetti” dei display LCD, tra cui i neri non profondissimi, riesce a restituire un dettaglio ed una nitidezza di buona qualità, forse pecca leggermente nella gamma cromatica, non troppo ben definita. Il trattamento antiriflesso e la luminosità elevata ne facilitano l’utilizzo praticamente ovunque, mentre la certificazione EyeSafe “protegge” gli occhi dallo sforzo e dall’affaticamento di un utilizzo prolungato. Le cornici sono abbastanza sottili su tutti i lati, più marcata superiormente dove si trova anche la webcam da 5 megapixel, di buona qualità generale, ma non in grado di spiccare dalla massa (è presente anche l’oscuramento fisico per la modalità privacy).

Il processore è il Qualcomm Snapdragon X Elite, affiancato dalla presenza di una GPU Qualcomm Adreno, ed una configurazione che prevede 32GB di RAM LPDDR5X oltre a 1TB su SSD PCIe 4.0 di memoria interna. Il setup è più che valido per un utilizzo lavorativo, legato ad applicativi di produttività, con poco gaming ed editing (accontentandosi di relativamente basse risoluzioni e dettagli). La rumorosità è ridotta al minimo, con un buon raffreddamento che permette tranquillamente di utilizzare il terminale anche tenendolo poggiato sulle gambe.

La connettività è di ultima generazione, con il supporto al WiFi 7 802.11 be (2+2) e bluetooth 5.3, la connessione alla rete è stabile e dalla buona portata. La batteria è un componente da 58 Wh, non removibile, ma supporta la ricarica rapida a 65W tramite la porta USB type-C. Il suo punto di forza è sicuramente l’autonomia, infatti tutte le componenti installate sono poco energivore, e di conseguenza ci ritroviamo ad avere la possibilità di utilizzarlo anche per più di una giornata lavorativa, senza doversi collegare alla presa di corrente.

Tastiera e Connettività

La tastiera ThinkPad TrackPoint è sprovvista di tastierino alfanumerico, i keycaps presentano una leggera curvatura verso il centro che facilita la digitazione, sono sufficientemente grandi e ben distanziati tra loro, con corsa di 1,5 mm. E’ presente retroilluminazione monocromatica LED (bianca), regolabile in intensità luminosa, ed anche un sensore per le impronte digitali posto nella parte destra. Gli altoparlanti si trovano direttamente ai lati della tastiera, sono abbastanza potenti e ben dettagliati, con un suono facilmente riprodotto in ogni sua singola sfumatura, senza comunque differenziarsi nella fascia di prezzo.

Il trackpad ha dimensioni proporzionate con il prodotto stesso (11,5 x 7,43 cm), presenta due tasti fisici posti nella parte superiore, come sempre quando parliamo di Lenovo, a cui si aggiungono i due classici posti direttamente sul trackpad. Il suo funzionamento è buono, non presenta difetti o defezioni particolari da segnalare. La connettività del Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 è davvero eccellente, sul frame del dispositivo possiamo trovare una buonissima dotazione di porte e connettori, in particolar modo parliamo di 2 USB-C 4 da 40Gbps (con supporto all’alimentazione e DisplayPort), 2 USB-A da 5 GBps (di cui una sempre attiva), una HDMI 2.1 (con risoluzione supportata fino al 4K a 60Hz), passando poi per il jack da 3,5mm per combo cuffie e microfono.

Conclusioni

In conclusione Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 è un ottimo notebook pensato per gli utenti professionali, utenza che punta ad un design elegante, un prodotto solido ed affidabile, ma soprattutto prestazioni di buon livello condite con una batteria dalla autonomia elevata. Il suo essere un Copilot+ PC, ovvero un sistema che supporta perfettamente le attività con l’intelligenza artificiale e la presenza integrata dell’iA di Microsoft, amplia le possibilità di utilizzo rendendolo ancora più versatile. Nulla da eccepire per quanto riguarda l’autonomia, è uno dei migliori in circolazione.