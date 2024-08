Lenovo Yoga 9i 2-in-1 è il laptop premium di Lenovo, progettato per soddisfare le esigenze di tutti i creator, ma anche professionisti, che non vogliono rinunciare alla potenza di elaborazione, condita con la massima mobilità, grazie soprattutto alla presenza di processore Intel Core Ultra di 14esima generazione. Il suo essere 2-in-1, inoltre, permette al consumatore di gestire tutta la propria produttività anche con i polpastrelli, senza necessariamente fare affidamento in via esclusiva all’utilizzo di mouse e tastiera. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto è caratterizzato da uno chassis metallico (50% di alluminio riciclato nella parte inferiore), con finitura opaca, estremamente confortevole in fase di utilizzo, ma allo stesso tempo molto bello da vedere. Il design è classico, con la targhetta Lenovo a fianco della tastiera, ma allo stesso tempo risulta essere impreziosito da qualche piccola chicca qua e là: come la dicitura Yoga sul coperchio, anch’essa scritta con un font che innalza notevolmente il livello dell’eleganza generale, passando per linee molto sinuose, adattissime per un notebook ad uso lavorativo e creativo.

I materiali sono resistenti e di qualità superiore al normale, garantiscono una grande affidabilità sul lungo periodo, dando a tutti gli effetti la sensazione che sia possibile trasportarlo ovunque si desideri, senza rischiare che si possa rovinare o graffiare (grazie anche al superamento degli standard militari MIL-STD 810H). La finitura opaca è perfetta per non trattenere in nessun modo le impronte, oltre che è incredibilmente facile da pulire. Da sottolineare la forte attenzione all’ambiente da parte di Lenovo, con molti materiali riciclati sia nella confezione che nella componentistica interna, oltre ad un imballaggio completamente privo di plastica.

Le dimensioni, essendo comunque un prodotto 2-in-1, quindi con display completamente reversibile e ribaltabile, sono relativamente contenute, raggiungendo 31,5 x 21,8 x 1,53 centimetri di spessore, ed un peso che comunque parte da soli 1,35kg (tutto dipende dalla versione che acquisterete). E’ un notebook che può facilmente essere trasportato, inserendolo ad esempio nella tasca di uno zaino, o in una borsa (tutto questo è facilitato dalla presenza in confezione di una custodia aderente in tessuto).

Processore

Sotto il cofano trova posto un processore della serie Intel Core Ultra di quattordicesima generazione, sviluppata appositamente per permettere di accedere alle più importanti funzionalità dell’intelligenza artificiale. Nello specifico parliamo di un Intel Core Ultra 7 155H, con frequenza di clock fino a 4.8GHz, con Intel AI Boost integrato, e scheda grafica integrata Intel Arc. La configurazione si completa con la presenza di 32GB di RAM saldata sulla scheda madre (non espandibile), ed un SSD da 1TB M.2 PCIe 4.0x NVME, con uno slot disponibile per aggiungerne un secondo, di dimensione massima di 1TB. Al netto di tutti questi tecnicismi, le prestazioni sono eccellenti, la potenza di calcolo è superiore a tanti altri modelli presenti sul mercato, è un notebook silenzioso, le ventole di raffreddamento si accendono raramente, senza andare a scaldare troppo l’ambiente.

Ciò che lo rende diverso da tanti altri notebook in commercio, è l’avere CPU, NPU e GPU dedicate esclusivamente alle funzioni di AI generativa, utilissime più che altro nel foto e video editing, oltre a strumenti della suite creativa, il tutto viene migliorato dalla presenza del chip fisico Lenovo AI Core. In termini pratici, l’AI generativa è più veloce del 65% nel video editing, mentre il motore AI dedicato riesce a migliorare la produttività nella produzione grafica, riducendo del 48% il consumo della batteria. Il prodotto viene fornito con la Lenovo Premium Suite, ovvero una serie di strumenti che aiutano gli utenti nel raggiungere determinate funzioni e funzionalità.

Specifiche tecniche

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 è, come dice il nome stesso, un notebook 2-in-1, di conseguenza può essere utilizzato in due modi differenti: come fosse un normale notebook ed un tablet. Tutto ha inizio da un bellissimo pannello OLED da 14 pollici di diagonale, che parte dalla risoluzione 2.8K (2880 x 1800 pixel, con opzione 4K disponibile) completamente touchscreen. I colori sono perfettamente rispettati e riprodotti, grazie alla certificazione DisplayHDR True Black 500 (con neri profondissimi), come anche Dolby Vision ed il supporto al 100% della gamma dinamica DCI-P3. Le sue prestazioni sono migliorate ed impreziosite dal refresh rate che può raggiungere addirittura i 120Hz (nella versione 4K si ferma a 60Hz), ed una luminosità massima di 400 nits, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi. Il touchscreen funziona molto bene, supporta multitouch fino a 10 punti, gli input vengono recepiti correttamente dal pannello, senza ritardi o senza essere costretti ad esercitare una pressione eccessiva.

La multimedialità assume un ruolo centrale nel dispositivo recensito, grazie alla soundbar “rotante” realizzata in collaborazione con Bowers & Wilkins, dato l’inserimento esattamente sulla cerniera di alcuni altoparlanti (i 2 tweeter), affinché “ruotino” con i movimenti del notebook. La stessa cerniera garantisce movimenti fluidi e precisi, con tanti livelli raggiungibili senza difficoltà. Su tutta la superficie del prodotto possiamo trovare 2 tweeter e 2 woofer, ognuno da 2W con supporto a Dolby Atmos. La qualità audio è ad ogni modo sopraffina, con dettagli che difficilmente possiamo ritrovare in dispositivi top di gamma, un suono nitido e preciso in ogni frequenza; il volume massimo raggiungibile è più che sufficiente, anche per utilizzi all’aria aperta.

Nella parte immediatamente superiore al display, su una piccolissima protuberanza, date le cornici del pannello davvero sottilissime, quasi inesistenti, è possibile trovare una fotocamera da 5 megapixel, con sensore IR (utile ad esempio per effettuare login con il riconoscimento del viso), capace di registrare video in 2.5K, dimostrando ancora una volta il suo livello superiore rispetto agli altri modelli della medesima fascia di prezzo. Da notare la presenza dello switch fisico per la privacy, così da poter oscurare fisicamente la webcam alla bisogna (e non digitalmente, più facile da superare da remoto).

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 viene commercializzato con una batteria da 75Wh, che supporta la ricarica rapida, utilissima nella maggior parte delle situazioni: collegandolo fisicamente per 15 minuti, si avranno circa 3 ore di utilizzo. L’autonomia complessivamente è più che buona, si può davvero pensare di utilizzare il prodotto anche per un’intera giornata lavorativa, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Tastiera, Trackpad e Connettività

Spostando l’attenzione nella parte bassa possiamo trovare una tastiera edge-to-edge, ovvero che occupa tutta la scocca in orizzontale (da bordo a bordo, per intenderci), con un rivestimento soft che facilita la digitazione con mani sudate o bagnate, oltre a switch estremamente silenziosi, perfetti per l’utilizzo in ambienti lavorativi. La corsa è di 1,5 millimetri, non troppo profonda, ma comunque sufficiente per offrire la sensazione fisica dell’input. La retroilluminazione monocromatica è buona, con luminosità regolabile, sono anche presenti tasti funzione e qualche piccola chicca.

La prima è il sensore per le impronte digitali, passando poi per il tasto Copilot, utilissimo per accedere in men che non si dica all’IA di Microsoft (con tutte le sue funzioni). Il trackpad è di dimensioni leggermente superiori, in rapporto, all’area di inserimento, così da risultare più facilmente maneggiabile e garantire una maggiore facilità nell’invio degli input. A prescindere da ciò, è estremamente funzionale e perfetto nella ricezione di input o quant’altro.

La connettività fisica è garantita da 6 connettori, suddivisi equamente su entrambi i lati del dispositivo: sulla destra abbiamo tasto di accensione/spegnimento con jack da 3,5mm (combo per microfono/altoparlante) e USB-C 3.0 power delivery a 10Gbps, spostandoci a destra troviamo due porte Thunderbolt 4 ed una USB-A da 10gbps always on. Una buonissima dotazione, forse ciò di cui abbiamo sentito la mancanza è uno slot microSD, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. In termini di connettività wireless, segnaliamo WiFi 6E dual-band e bluetooth 5.3.

Lenovo Slim Pen

Per migliorare la produttività, all’interno della confezione di Lenovo Yoga 9i 2-in-1 è possibile trovare la cosiddetta Lenovo Slim Pen, una smart pen, ricaricabile tramite la comoda porta USB-C presente sulla sua superficie, che può essere agganciata magneticamente alla cover del notebook, per facilitare il trasporto.

L’accessorio ha un diametro di 9,5 millimetri, offre davvero la sensazione di scrivere direttamente sulla carta, con vari livelli di pressione, fino a 4096 per una maggiore sensibilità e variabilità in termini di utilizzo. Nel corso dei nostri test, l’autonomia è stata più che sufficiente, infatti si stimano in media circa 200 ore di utilizzo, mentre in standby potrebbe perdurare anche per almeno 6 mesi.

Conclusioni

In conclusione Lenovo Yoga 9i 2-in-1 è il notebook 2-in-1 definitivo, un prodotto completo e versatile, che apre le porte dell’IA a tutti, puntando fortissimo su vari aspetti: design moderno e super resistente (oltre che elegante), processore performante con CPU, NPU e GPU dedicate all’AI generativa, passando poi per una batteria dall’autonomia più che valida, in grado di supportare anche la ricarica rapida.

Il prodotto recensito è disponibile sul sito ufficiale di Lenovo ad un prezzo più che abbordabile, di listino costa (a partire da) 1899 euro, anche se spesso sono disponibili promozioni che garantiscono un notevole risparmio. Coloro che lo acquisteranno avranno anche inclusi 2 mesi di abbonamento Adobe Creative Cloud e 3 mesi Xbox Game Pass, così da avere la possibilità di testare in prima battuta tutti i servizi, per poi decidere, eventualmente, di sottoscrivere a propria volta un abbonamento, con pagamento aggiuntivo da inviare a parte e all’azienda collegata al servizio stesso.