Honor 400: in arrivo con il nuovo chip Snapdragon 7 Gen 4

La presentazione ufficiale del nuovo Honor 400 è prevista per il 22 maggio. Ma già le anticipazioni sul dispositivo continuano a far parlare. Dopo aver visto i render ufficiali e aver conosciuto parte della sua scheda tecnica, ci si aspettavano poche novità. Ma una recente apparizione su Geekbench ha impressionato le previsioni. A inizio mese, infatti, il dispositivo era comparso sulla piattaforma di benchmarking con il chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Tuttavia, un recente aggiornamento ha fatto luce su una versione più potente, questa volta con il nuovissimo Snapdragon 7 Gen 4. Se confermato, Honor 400 potrebbe diventare uno dei primi smartphone a montare questa nuova piattaforma di Qualcomm, annunciata solo pochi giorni fa.

Specifiche che sorprendono: Honor 400 potrebbe essere un top di gamma nella fascia media

Oltre alla sorpresa del chip Snapdragon 7 Gen 4, sono trapelate nuove informazioni. Queste dicono che il dispositivo sarà dotato di una batteria da 7.200 mAh. Una capacità davvero generosa che promette un’autonomia di lunga durata. Il display, con risoluzione 2.736 x 1.264 pixel, supporterà una luminosità di 5.000 nit. Pensata per l’uso in ambienti con poca illuminazione.

Honor 400 avrà una fotocamera principale da 200MP con sensore da 1/1,4″ e stabilizzazione OIS+EIS. Sarà affiancata da un’ultra grandangolare da 12MP. La fotocamera anteriore è da 50MP. Perfetta per selfie di alta qualità. Ci sarà il supporto per ricarica SuperCharge a 80W, che permette di caricare il 40% della batteria in soli 15 minuti.

Le speculazioni sulla presenza di due varianti del dispositivo – una con Snapdragon 7 Gen 3 e una con Snapdragon7Gen 4 – potrebbero essere vere. Il che aumenterebbe ancora di più l’interesse per un dispositivo che già si preannuncia come uno dei più interessanti nella sua fascia di prezzo. Con una memoria di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, e il supporto per tecnologie come AI Deepfake Detection e AI Translation, Honor 400 potrebbe davvero alzare il livello della concorrenza.

Honor 400 sarà disponibile in tre colori eleganti. Desert Gold, Midnight Black e Meteor Silver. Gli utenti possono anche aspettarsi funzionalità innovative, come il MagicOS con Gemini, il Magic Portal, e strumenti AI come AI Subtitles e AI Writing Tools. Con queste caratteristiche, il nuovo dispositivo si prepara a conquistare il mercato della fascia media, dove la competizione è sempre più agguerrita. Non resta che aspettare pochi giorni per scoprire tutto.