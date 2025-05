Honor 400 passa da Geekbench con un nuovo soc

Il debutto ufficiale del prossimo smartphone di punta del produttore tech Honor è pressoché dietro l’angolo. Ci stiamo riferendo al prossimo Honor 400, del quale abbiamo già ricevuto diverse informazioni. In questi ultimi giorni, però, lo smaltimento in questione è stato avvistato nuovamente sul noto portale di benchmark Geekbench, rivelando la presenza di un altro processore. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Honor 400 avvistato nuovamente sul portale Geekbench con un differente processore

Qualche tempo fa era stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench il prossimo smartphone di punta del produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor 400. Nonostante questo, lo smartphone in questione è stato nuovamente avvistato sul portale, ma questa volta con un altro processore a bordo. Si tratta del nuovo soc di fascia media di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7 Gen 4. Qualche tempo fa, invece, il soc registrato sul portale era lo Snapdragon 7 Gen 3.

Per quanto riguarda i punteggi, con questo nuovo soc lo smartphone ha totalizzato un totale di 1351 punti in single core e 4145 punti in multi core. Per il momento, non sappiamo se l’azienda adotterà effettivamente questo processore. Se sarà così, il nuovo Honor 400 potrebbe essere a tutti gli effetti il primo smartphone ad averlo. Lo scopriremo molto presto, comunque, dato che il suo debutto ufficiale sul mercato è previsto per la prossima settimana. Staremo a vedere.

Nel frattempo, ricordiamo che fino ad ora sono emerse numerose altre informazioni su questo device. Secondo quanto è trapelato, il nuovo device di casa Honor potrà contare sulla presenza di una batteria estremamente capiente pari a ben 7200 mah. Questo dovrebbe garantire degli ottimi risultati dal punto di vista dell’autonomia. Ricordiamo inoltre che questo modello sarà anche affiancato dal più potente Honor 400 Pro. Quest’ultimo dovrebbe infatti essere alimentato dal soc Snapdragon 8 Gen 3.