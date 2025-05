BioShock, nuovi dettagli sull’attesissimo film

Il film dedicato a BioShock è tutt’ora in fase di sviluppo. A confermare questa notizia ci ha pensato il Francis Lawrence ai microfoni di IGN. Dopo l’annuncio avvenuto nel 2022, della pellicola si sono un po’ perse le tracce ma, per fortuna, il progetto non è stato abbandonato.

Sebbene il regista non abbia specificato lo stato dello sviluppo, è importante sapere che i lavori non si siano fermati. Possiamo immaginare che sia in corso la definizione della sceneggiatura considerando che durante l’intervista Lawrence ha affermato di aver ricevuto una nuova bozza.

Potrebbe volerci ancora del tempo prima che la produzione vera e propria prenda il via, ma il regista ha lasciato intendere che ci si trova sulla buona strada. Nei giorni successivi all’intervista, ci sarebbe stato un incontro con lo sceneggiatore per analizzare alcuni punti e, una volta definito il tutto non sembrano esserci ulteriori ostacoli.

Lawrence ha spiegato che nel corso del 2023 il progetto ha subito un importante stop in relazione allo sciopero degli sceneggiatori. La prime bozze erano opera di Michael Green il quale ha lavorato su Logan e Blade Runner 2049 mentre le ultime versioni sono a cura di Justin Rhodes (Terminator: Destino Oscuro, Secret Level).

L’adattamento cinematografico di BioShock non è certo semplice e Netflix, che ha commissionato il progetto, ha attuato alcuni tagli di budget. Questo rende la situazione più complicata ma non impossibile, stando a quanto affermato dal regista.

A giudicare dai nomi coinvolti, possiamo aspettarci una storia interessante e avvincente, considerando che adattare un videogioco per il grande schermo non è mai semplice. Tuttavia, Francis Lawrence ha molta esperienza nel campo, considerando che nel corso della sua carriera ha portato in sala molti film tratti da fumetti e libri.

Sono, infatti, opera sua Constantine (2005) con Keanu Reeves, Io sono leggenda (2007) con Will Smith e ben quattro adattamenti su cinque della saga di Hunger Games con Jennifer Lawrence.