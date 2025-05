5G: arrivano i bollini verde, giallo e rosso con un significato preciso

L’autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ha varato un nuovo regolamento volto a migliorare la trasparenza in merito le promozioni che includono la connettività 5G, recentemente infatti numerosi clienti hanno lamentato una comunicazione abbastanza ingannevole e poco chiara, soprattutto per quanto riguarda le promozioni che includono il 5G e che spesso non citano la presenza di pesanti limitazioni sulla velocità che di fatto vanificano i vantaggi che normalmente questa tecnologia dovrebbe comportare, parliamo infatti di limitazioni che alle volte riducono la velocità in download addirittura al di sotto di quella che si può ottenere con la connettività 4G.

I bollini

Nello specifico, l’autorità ha ritenuto che il 5G come dicitura potrà essere utilizzato solamente quando quest’ultimo verrà erogato tramite infrastrutture pienamente compatibili con gli standard internazionali (NSA e SA) e senza limiti artificiali alla velocità.

In questo caso, la dicitura potrà essere accompagnata da un bollino verde che indicherà anche la velocità massima raggiungibile dalla connessione, il bollino giallo sarà invece utilizzabile quando saranno presenti dei vincoli artificiali alla velocità, la quale dovrà essere dichiarata in maniera esplicita all’interno dell’offerta.

A completare il sistema delle etichette ci pensa poi il bollino rosso che starà ad indicare come il termine 5G non possa essere assolutamente utilizzato parlando di una specifica promozione, questi saranno i casi in cui ad esempio verranno utilizzate infrastrutture di rete non riconosciute dagli standard internazionali per le telecomunicazioni o prive dei requisiti minimi di velocità.

In soldoni dunque:

Bollino verde: offerta 5G senza alcuna limitazione contrattuale di velocità;

offerta 5G senza alcuna limitazione contrattuale di velocità; Bollino giallo: offerta con limite di velocità pari o superiore a 20 Mbit/s;

offerta con limite di velocità pari o superiore a 20 Mbit/s; Bollino rosso: offerta con limite di velocità inferiore a 20 Mbit/s.

Si tratta dunque di un’ottima trovata che permetterà tutti gli utenti di valutare in modo molto più consapevole e trasparente un eventuale offerta da attivare che ovviamente include il 5G.