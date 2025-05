Xiaomi 15 non è MAI COSTATO così POCO su Amazon

Acquistare lo Xiaomi 15 è oggi molto più facile di quanto potreste mai immaginare, proprio perché la promozione attivata in questi giorni da parte di Amazon abbassa di molto il livello di spesa da sostenere.

Lo smartphone è un top di gamma a tutto tondo, partendo ad esempio dal suo eccellente display da 6,36 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 2670 pixel, un LTPO OLED con densità di 460 ppi ed un refresh rate a 120Hz, con oltre 16 milioni di colori. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core di fascia altissima con una frequenza di clock di ben 4,32GHz, ed una configurazione molto valida: 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Xiaomi 15 scontatissimo solo oggi su Amazon

Una cosa sui il produttore non ha assolutamente lesinato è l’autonomia della batteria, difatti all’interno di Xiaomi 15 possiamo trovare un componente da 5400mAh, con possibilità di utilizzarlo per qualche giorno, prima di dover ricorrere alla ricarica. La connettività non manca di sorprendere con la presenza di USB type-C 3.2, passando poi per bluetooth 5.4, WiFi 7 tri-band, chip NFC e GPS di ultima generazione. Il comparto fotografico è composto nella parte posteriore da tre sensori differenti: tutti però accomunati da 50 megapixel.