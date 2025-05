Kena Mobile: mai visto così tanti giga ad un prezzo così

Al giorno d’oggi, un elemento a dir poco imprescindibile all’interno dell’esperienza d’uso del nostro smartphone sicuramente sono i giga di traffico dati da poter utilizzare per navigare in Internet con il nostro piccolo device, avere un’offerta che garantisca l’adeguato numero di giga e indispensabile, onde evitare di arrivare alla fine del mese senza più la possibilità di navigare in Internet fuori dall’ambiente domestico e dalla copertura della nostra connessione Wi-Fi, da ciò ovviamente si capisce come sia assolutamente indispensabile scegliere l’offerta più adatta alle nostre necessità in modo da non correre nessun tipo di problema, in Italia fortunatamente la scelta non manca dal momento che il mercato della telefonia mobile garantisce davvero tanti cataloghi di offerte ricchi di opzioni in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori sotto ogni punto di vista.

Se ciò di cui avete bisogno sono tantissimi giga ad un prezzo davvero competitivo allora, un provider che potrebbe interessarvi e l’operatore tinto di giallo Kena Mobile, quest’ultimo infatti lancia spesso promozioni caratterizzate da tantissimi giga ad un prezzo decisamente competitivo, non a caso sul suo sito ufficiale recentemente ha attivato una nuova offerta che potrebbe sicuramente fare al caso vostro se queste sono le caratteristiche che desiderate, diamo un’occhiata.

Super offerta con tanti giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi consente di accedere alla bellezza di 130 GB di traffico dati in 4G che aumentano a 230 nel caso decidiate di attivare il servizio di ricarica automatica, come se non bastasse sono ovviamente inclusi nel prezzo minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo mensile ammonta 6,99 € al mese e il costo di attivazione sarà completamente gratuito se deciderete di fornire i consensi commerciali, l’offerta in questione supporta la portabilità da alcuni operatori virtuali che possono essere visualizzati in un elenco disponibile nel sito dedicato all’offerta e come se non bastasse il primo rinnovo sarà completamente gratuito e offerto da Kena.