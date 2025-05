Qualcomm e Computex 2025: le novità AI tra PC e Edge Computing

Al Qualcomm e Computex 2025, il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, ha tracciato un anno straordinario dal debutto della piattaforma Snapdragon X Series. Le prestazioni sono tornate al centro del panorama Windows, aprendo una nuova epoca per il personal computing. Secondo Satya Nadella, i Copilot+ PC hanno cambiato per sempre il modo di lavorare e creare. Prestazioni elevate, durata multi-day, efficienza e intelligenza artificiale si fondono in una piattaforma senza precedenti. Oltre 85 dispositivi lanciati o in sviluppo, più di 100 previsti per l’anno prossimo. Ogni fascia di prezzo è coperta. Si parla di più di 750 applicazioni compatibili, tra cui le 200 più usate al mondo. Già 1.400 giochi funzionano sulla piattaforma, e Fortnite sarà disponibile su Snapdragon X Elite entro l’anno. È questo il nuovo standard? È questa la vera evoluzione della produttività?

Snapdragon cambia i dispositivi dotati di AI

L’intelligenza artificiale ora si muove sul dispositivo, sbloccando esperienze agentiche per utenti e imprese. Snapdragon introduce una visione: l’AI come nuova interfaccia utente. Non più solo prestazioni e autonomia, ma interazione naturale, predittiva, contestuale. Il focus non è solo sul PC. Snapdragon spinge l’AI anche su smartphone, occhiali intelligenti, automobili e altro ancora. L’ecosistema si espande. Qualcomm e Computex 2025 confermano un’attenzione crescente anche per il cloud: la collaborazione con NVIDIA porta il proprio CPU personalizzato nei data center, integrando la piattaforma AI full-stack per potenziare le infrastrutture intelligenti. Quanto lontano potrà spingersi l’intelligenza distribuita? Il Qualcomm e Computex 2025 non segnano solo un evento, ma un passaggio storico nella visione del futuro intelligente e connesso.

AI protagonista al Qualcomm e Computex 2025

Altra novità da Qualcomm e Computex 2025 è la partnership tra Qualcomm e Advantech per spingere l’AI nell’IoT industriale. La gamma Qualcomm Dragonwing, lanciata di recente, diventa l’elemento chiave per nuove soluzioni edge scalabili. Advantech adotta le piattaforme QCS6490, IQ8 e IQ9 su moduli embedded, pannelli smart, telecamere AI e controller per robotica. Settori coinvolti: robotica, manifattura intelligente, sanità, retail, infrastrutture urbane. La sinergia si basa su strumenti no-code/low-code, Edge Impulse, Foundries.io e il nuovo EdgeAI SDK.

Al Qualcomm e Computex 2025 sono anche state messe in evidenza parole di Miller Chang e Nakul Duggal che hanno sottolineato un’intesa strategica per sviluppare sistemi autonomi intelligenti. L’obiettivo è accelerare l’adozione di soluzioni AI reali e scalabili in ogni settore industriale. Si attende ora l’ autunno, con lo Snapdragon Summit che promette nuove rivoluzioni nel mondo PC.