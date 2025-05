Kena Mobile, offerta SHOCK disponibile a soli 5 euro

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile aggiorna nuovamente il count down di una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate dell’ultimo periodo. Si tratta dell’offerta nota come Kena 4,99 Flash 100 Online . Quest’ultima sarà ora disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali fono alla giornata del prossimo 25 maggio 2025. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

Kena Mobile, aggiornato il count down della super promo Kena 4,99 Flash 100 Online

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco aggiornato la data di scadenza di una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Abbiamo già avuto modo di vederla in passato, ma ora tutti gli interessati potranno attivarla sul proprio numero fino alla giornata del prossimo 25 maggio 2025.

Come da tradizione dell’operatore, si tratta di un’offerta mobile super interessante, conveniente e a basso costo. In particolare, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle dell’offerta arriva ad includere poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 da inviare verso tutti i numeri.

Per l’offerta in questione, l’operatore ha deciso di proporre gratuitamente sia il costo per la scheda sim sia il costo di attivazione. Nell’offerta sono poi inclusi anche fino a 7 GB di traffico dati per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Come riportato sul sito ufficiale, ricordiamo che Kena 4,99 Flash 100 Online è disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici.

iliad, Lycamobile, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.