Vodafone Silver, le offerte di maggio 2025: ecco fino a 200GB quasi gratis

Vodafone rinnova la sfida nel mercato delle offerte mobili, proponendo due soluzioni create appositamente per chi decide di lasciare Iliad o gli altri operatori virtuali. Le nuove proposte, Silver 100 e Silver 150, combinano una quantità interessante di giga, minuti e SMS a un prezzo mensile contenuto, con un vantaggio in più: il primo mese a soli 5€.

Silver 100: la proposta base con 100 GB e minuti senza limiti

Scegliendo un’offerta di altissimo livello come la famosa Silver 100, gli utenti possono avere ogni mese 100GB in 4G per navigare sul web liberamente facendo tutto quello che desiderano. Inoltre non mancano le chiamate senza limiti verso tutti e 200 messaggi verso tutti. Solo il primo mese il prezzo è di 5€, mentre per il secondo mese di 7,99 €.

Silver 150: 150 GB per chi cerca ancora più dati

Chi vuole andare oltre invece può optare anche per un’altra soluzione che si chiama Silver 150. Stiamo parlando praticamente degli stessi minuti e messaggi ma questa volta con 150GB in 4G ogni mese. Il prezzo, dopo il primo mese in Promo, è di 9,99 €. Un prezzo davvero invitante.

Più giga gratis con SmartPay, ecco come funziona

Entrambe le offerte hanno un ulteriore vantaggio nascosto: attivando gratuitamente il servizio SmartPay, cioè scegliendo di ricaricare automaticamente tramite conto corrente o carta, Vodafone regala altri 50 GB al mese. In questo modo, Silver 100 arriva a 150 GB, mentre Silver 150 sale a ben 200 GB, senza alcun costo aggiuntivo.

Chi può scegliere queste promozioni di Vodafone

Le due offerte Vodafone, Silver 100 e Silver 150, possono essere attivate esclusivamente da chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale. Non sono disponibili, invece, per chi arriva da operatori tradizionali come TIM o WindTre.

Con queste due tariffe, Vodafone mira a riconquistare gli utenti che cercano trasparenza, convenienza e tanti giga a disposizione, senza sorprese in bolletta e con la possibilità di incrementare facilmente il traffico dati disponibile.