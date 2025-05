Google I/O, le novità più importanti annunciate durante il keynote

Il Google I/O 2025, la conferenza dedicata agli sviluppatori dell’ecosistema di Mountain View, ha preso ufficialmente il via. Il keynote inaugurale si sta svolgendo proprio in questi minuti e sul palco si stanno susseguendo tutte le principali figure dedicate allo sviluppo dei tantissimi servizi di BigG.

Il focus di questo 2025 è certamente l’Intelligenza Artificiale e l’implementazione delle funzionalità avanzate all’interno dell’ecosistema Google. Il cuore vibrante dell’azienda guidata da Sundar Pichai è certamente Gemini che, come affermato dal CEO, diventerà sempre “più utile e più intelligente”.

Gli sviluppatori di Mountain View hanno lavorato sodo per rendere Gemini sempre più reattivo e tante nuove funzionalità arriveranno per Gemini 2.5. L’azienda ha annunciato con orgoglio Flow e Jules, due strumenti basati sull’IA dedicati alla realizzazione di filmati e alla scrittura di codice. Ma non si tratta delle uniche sorprese di giornata.

Il Google I/O 2025 si sta svolgendo proprio in queste ore e sono tantissime le novità annunciate dall’azienda di Mountain View

Gli utenti che necessitano di interazioni più razionali potranno contare sull’arrivo di Deep Think che consentirà all’IA di ragionare in maniera più profonda e offrirà risposte sempre più pertinenti e complesse. La funzionalità sarà riservata alla versione 2.5 Pro in quanto necessità di maggiori risorse per l’elaborazione delle risposte.

Google ha anche annunciato due nuovi piani di abbonamento per sfruttare l’IA al massimo. A partire dagli Stati Uniti arriva AI Pro a 20 dollari al mese a cui si affianca AI Ultra il cui costo è di 250 dollari al mese. Per tutti gli utenti, invece, sarà possibile utilizzare Gemini Live che consente di dialogare in maniera naturale con l’assistente virtuale. Questa feature è disponibile anche in italiano e permette di accedere alle funzionalità del telefono attraverso la voce.

Google, inoltre, vuole ribadire la propria posizione di vantaggio nel mondo dei motori di ricerca. Per farlo, implementerà l’IA in Google Search per semplificare la vita dei propri utenti. In questa visione rientra il Project Mariner che consente all’IA di compiere fino a 10 attività contemporaneamente come ricerca di informazioni, analisti, riassunti. La Modalità AI di Serach permetterà di ottimizzare le tempistiche e avviare operazioni complesse come prenotazioni e acquisto di prodotti.

Le funzionalità di Project Astra consentiranno di avviare ricerche attraverso le immagini inquadrate dalla fotocamera e si integreranno anche con la modalità Shopping che consentirà di ottenere informazioni sui prodotti da acquistare come prezzi e abbinamenti.

