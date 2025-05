Ops! Mobile, la promo da 300GB in 5G è ancora attiva a prezzo bomba

OPS! Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete mobile italiana per offrire tariffe convenienti, ha presentato la sua nuova offerta OPS Special 300 GB, pensata per chi cerca tanti giga senza sorprese in bolletta. La proposta include 300 GB di traffico dati in 4G, suddivisi in 150 GB standard e 150 GB aggiuntivi forniti direttamente da OPS! Mobile.

Minuti illimitati e 100 SMS per comunicare liberamente

Oltre alla grande quantità di giga, la tariffa offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, insieme a 100 SMSogni mese. Tutto questo a un costo mensile di 9,99€, un prezzo che resta invariato nel tempo, senza aumenti o rimodulazioni.

Attivazione semplice e spedizione gratuita

L’offerta è riservata a chi decide di passare a OPS! Mobile mantenendo il proprio numero, ma c’è un’unica eccezione: non possono aderire gli utenti che provengono da Vodafone. Per tutti gli altri, l’attivazione è rapida e sicura, poiché avviene esclusivamente tramite SPID.

Il costo di attivazione è di 9,90€ una tantum, ma la spedizione della SIM è completamente gratuita. Questo significa che l’utente riceverà la SIM direttamente a casa senza costi aggiuntivi.

Perché scegliere OPS Special 300 GB

OPS! Mobile ha pensato questa offerta per chi vuole navigare senza preoccupazioni, sfruttando un’ampia quantità di giga a un prezzo contenuto. La presenza di 150 GB extra gratuiti rende la proposta ancora più interessante, soprattutto per chi utilizza lo smartphone per streaming, social, videochiamate e altre attività online.

In un mercato in cui le offerte possono diventare complicate, OPS! Mobile punta su chiarezza e semplicità, garantendo sempre un prezzo fisso e una gestione trasparente del servizio.

Con OPS Special 300 GB, chi cerca molti giga, chiamate illimitate e costi chiari ha una nuova soluzione da considerare. Una proposta pratica, senza vincoli nascosti e pensata per chi non vuole scendere a compromessi.