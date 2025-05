Ops! Mobile: 300GB al mese con un prezzo che distrugge Iliad

OPS! Mobile si fa notare con una nuova offerta pensata per chi cerca tanti giga e un prezzo fisso nel tempo. Si chiama OPS Special 300 GB e mette a disposizione 300 GB di traffico dati in 4G, di cui 150 GB standard e altri 150 GB extra forniti direttamente dal gestore. Una soluzione ideale per chi naviga molto, guarda contenuti in streaming o utilizza app senza preoccupazioni.

Cosa include OPS Special 300 GB al suo interno

L’offerta garantisce ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ;

100 SMS per comunicare liberamente;

300 GB di internet in 4G, suddivisi in 150 GB di base e 150 GB extra gratuiti.

Il tutto a un costo di 9,99€ al mese, bloccato per sempre. Non ci sono costi nascosti o sorprese in fattura, e la trasparenza è uno dei punti di forza dell’offerta.

Attivazione facile e consegna gratuita

L’attivazione di OPS Special 300 GB è rapida e richiede solo l’utilizzo dello SPID, il sistema di identificazione digitale sicuro. Per chi sceglie di passare a OPS! Mobile, il costo di attivazione è di 9,90€ una tantum, ma la spedizione della SIM è completamente gratuita.

Questa offerta è riservata esclusivamente a chi decide di portare il proprio numero in OPS! Mobile, indipendentemente dall’operatore di provenienza. L’unica eccezione riguarda i clienti Vodafone, che non possono accedere alla promozione.

Una scelta per chi vuole tanti giga senza complicazioni

OPS Special 300 GB è una tariffa studiata per chi ha bisogno di molti giga senza limiti di rete, ma vuole comunque mantenere i costi contenuti. Il prezzo di 9,99€ al mese non cambierà nel tempo, garantendo una sicurezza economica per chi la sceglie.

Con questa nuova proposta, OPS! Mobile punta su trasparenza, velocità di attivazione e una grande quantità di dati, posizionandosi come una delle alternative più interessanti nel mercato dei gestori virtuali. Una scelta intelligente per chi cerca una soluzione completa e senza pensieri.