OnePlus Pad 3, la data di presentazione è stata svelata: ecco quando arriva

Finalmente ci siamo: c’è la data di lancio del prossimo tablet top di gamma del mondo Android, il nuovo OnePlus Pad 3. Secondo quanto riportato, le sue prestazioni saranno di livello altissimo, ma bisogna ancora aspettare qualche settimana: l’evento ufficiale è infatti previsto per il prossimo 5 giugno. L’orario di lancio per l’Italia dovrebbe essere previsto per le 8:30 del mattino.

Caratteristiche del OnePlus Pad 3

A rendere il nuovo OnePlus Pad 3 un vero portento sarà innanzitutto il processore, lo Snapdragon 8 Elite. È proprio grazie a questo chip che le prestazioni saranno davvero top, sia per chi ama giocare in movimento che per chi ha bisogno di editare un video. Il sistema operativo molto leggero offrirà dunque la perfetta combinazione per avere fluidità e rapidità.

L’interfaccia è basata su Open Canvas, una soluzione multitasking sviluppata da OnePlus per migliorare la produttività. Grazie a questa funzione, è possibile:

Utilizzare più app in finestre ridimensionabili;

Condividere rapidamente file tra dispositivi OnePlus;

Controllare da remoto i Mac, una funzione pensata per chi lavora su piattaforme diverse.

Il tablet sarà disponibile nella colorazione Storm Blue, una tonalità elegante e opaca che conferisce un tocco di classe al dispositivo.

Prestazioni e integrazione con l’ecosistema OnePlus

Il OnePlus Pad 3 non è solo un tablet potente, ma è pensato per integrarsi perfettamente nell’ecosistema OnePlus. Gli utenti potranno sfruttare:

Screencasting istantaneo per trasmettere contenuti su altri dispositivi;

Condivisione rapida dei file tramite drag-and-drop;

Sincronizzazione avanzata con i dispositivi Apple, inclusa la gestione remota del Mac.

Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, ha commentato:

“In appena due anni abbiamo costruito una solida reputazione nel settore dei tablet, offrendo dispositivi potenti e funzionali. Con OnePlus Pad 3 proseguiamo su questa strada, grazie a un processore all’avanguardia e a funzioni intelligenti come Open Canvas, pensate per valorizzare al massimo produttività, creatività e intrattenimento.”

La promozione “Bonus Drop”

Per il lancio del OnePlus Pad 3, l’azienda ha annunciato anche la campagna “Bonus Drop”, una promozione che permette di accedere a vantaggi esclusivi prenotando il tablet:

Coupon sconto da 50€ sull’acquisto del OnePlus Pad 3;

Caricatore OnePlus SUPERVOOC da 80W (kit GaN con doppia porta) del valore di 49,99€, incluso per chi acquista il tablet.

La promozione sarà valida dal 5 giugno al 31 luglio 2025, permettendo agli utenti di ottenere il massimo valore dal nuovo dispositivo. OnePlus punta così a conquistare il mercato dei tablet Android, offrendo un dispositivo versatile e potente a un prezzo competitivo.