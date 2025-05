OnePlus Ace 5 Ultra: un display rivoluzionario per una nuova esperienza visiva

Le informazioni più recenti che circolano sul web riguardano l’atteso OnePlusAce 5 Ultra. Ovvero la versione più avanzata della prossima serie di smartphone targata OnePlus. Anche se il lancio ufficiale in Cina è previsto entro pochi giorni, alcune anticipazioni stanno già accendendo la curiosità di appassionati e addetti ai lavori. La novità più rilevante riguarda il display. Il dispositivo, conosciuto anche con il nome di Extreme Edition, potrebbe vantare una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Si tratta di una prima assoluta l’azienda, la quale finora ha mantenuto i propri top di serie, incluso il recente OnePlus 13, legati ai 120Hz.

OnePlus Ace 5 Ultra: potenza e ottimizzazione per conquistare i gamer

Questa evoluzione nel comparto schermo non rappresenta solo una miglioria tecnica, ma anche un segnale strategico. La società infatti sembra voler accogliere in modo più deciso il pubblico dei gamer. Il quale risulta essere sempre alla ricerca di un’esperienza visiva più fluida e coinvolgente. In un mercato in cui la concorrenza si fa sempre più serrata, l’adozione di un pannello ad altissima frequenza potrebbe essere l’elemento differenziante. Anche se OnePlus non ha ancora rilasciato una conferma ufficiale, la fonte di questa informazione, Digital Chat Station, tramite Weibo, in genere è considerata affidabile nell’ambiente tech asiatico.

Non è però solo il display a rendere interessante questo modello. Secondo quanto emerso, il OnePlus Ace 5 Ultra sarà equipaggiato con il chip MediaTek Dimensity 9400+. Ovvero una scelta che punta ad assicurare elevate prestazioni complessive. La variante “Racing” dello stesso smartphone, invece, dovrebbe montare il Dimensity 9400e, leggermente meno potente. A supportare ulteriormente l’esperienza d’uso ci sarà il kernel Fengchi, una tecnologia che dovrebbe migliorare la gestione di CPU e GPU, permettendo un bilanciamento ideale tra efficienza e prestazioni.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire una sessione di gioco continua e senza interruzioni, anche sotto stress prolungato. Se queste anticipazioni venissero confermate, il OnePlus Ace 5 Ultra si candiderebbe come un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca il massimo da uno smartphone. Per il momento, però, non ci sono dettagli sull’arrivo del modello in Europa. OnePlus, da parte sua, non ha ancora comunicato date precise, lasciando spazio a varie speculazioni.