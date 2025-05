Google: miglioramenti incredibili sull’accessibilità grazie all’IA

I lavori in casa Google, come sappiamo, non si fermano mai, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’accessibilità Google ha presentato al mondo una serie di miglioramenti che ha intenzione di introdurre all’interno di Android e Google Chrome, miglioramenti legati proprio all’accessibilità che si intersecano in modo intimo e profondo con intelligenza artificiale, strumento che ovviamente può risultare prezioso per andare a potenziare degli strumenti capaci di migliorare in modo sensibile l’esperienza d’uso per gli utenti con disabilità uditive e visive.

Miglioramenti importanti

Nello specifico, la società si è concentrata su due funzioni da sempre molto utilizzate, stiamo parlando di TalkBack e delle didascalie interattive in tempo reale, queste due funzionalità infatti riceveranno dei miglioramenti potenziati dall’intelligenza artificiale che potrebbero veramente fare la differenza.

Per quanto riguarda la prima, quest’ultima consiste nella trascrizione e descrizione di ciò che viene visualizzato a schermo per coloro che hanno difficoltà visive, d’ora in avanti grazie all’IA il software potrà capire da solo dei dettagli in più per offrirci informazioni aggiuntive su ciò che è presente a schermo, ad esempio se stiamo visualizzando un prodotto da acquistare ci verrà mostrato anche qualche dettaglio in più sul tipo di materiale di cui è composto in modo da facilitare la comprensione degli elementi presenti a schermo.

Per quanto riguarda invece le didascalie, queste ora offriranno anche un resa migliore in termini di patos con vari effetti come ad esempio l’allungamento delle vocali o dei punti esclamativi come ad esempio “Amaaaaaazing!” o “Woooow”, in modo da restituire un effetto migliore quando viene narrata ad esempio la conversazione presente in un video, in modo da far capire la cadenza semantica presente e non limitarsi alla semplice trascrizione a schermo di ciò che è presente nell’audio, funzione ovviamente pensata per aiutare un pubblico con problemi di udito a elaborare meglio ciò che legge.